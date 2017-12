Conservatorii iranieni îi au în vizor pe liderii opoziţiei

Un înalt oficial al Gardienilor Revoluţiei a făcut un apel, duminică, la judecarea şi pedepsirea fostului preşedinte reformator Mohammad Khatami şi a celor doi candidaţi ai opoziţiei, Mir Hossein Moussavi şi Mehdi Karubi, pentru rolul lor în mişcarea de contestare post-electorală. “Care este rolul lui Khatami, Moussavi şi Karubi în această lovitură de stat? Dacă ei sînt instigatorii, şi aşa este, reprezentanţii justiţiei şi securităţii trebuie să-i aresteze, să-i judece şi să-i pedepsească pentru a stinge focurile acestui complot”, afirmă Yadollah Javani, într-un articol publicat în “Sobhe Sadegh”, săptămînalul biroului politic al Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a regimului iranian.

Situaţia de la Teheran este cu zi ce trece mai tensionată pe fondul proceselor politice declanţate. Arash Naimian, fiul angajatei locale a ambasadei Franţei din Iran, Nazak Afshar, care a compărut sîmbătă într-un tribunal la Teheran alături de Clotilde Reiss, a denunţat mărturii forţate şi a declarat că îşi pune speranţa în acţiunile autorităţilor franceze. În cursul audierii, Nazak Afshar a declarat că ambasada le-a cerut angajaţilor săi să primească manifestanţi în clădire, dacă acest lucru se dovedea necesar. “Era interogată în mod regulat de un an, în calitate de angajată a serviciului cultural al ambasadei Franţei la Teheran. De la alegerile din 12 iunie, a fost interogată, din nou, pe tema e-mailurilor pe care le-a primit şi trimis prietenilor, relatînd situaţia din Iran”, a mai spus Arash Naimian. “Calculatorul său a fost confiscat în urmă cu două săptămîni, iar joi seara, cu o zi înaintea plecării ei în Franţa, sub pretextul că îi vor returna calculatorul, i-au cerut să iasă din casă şi reprezentanţii serviciului de informaţii au arestat-o în pragul uşii”, a declarat acesta. “Singura sa infracţiune este că lucrează de 18 ani la serviciul cultural al ambasadei Franţei la Teheran şi că este cetăţean franco-iranian”, a continuat acesta. Chiar dacă are cetăţenie franceză, Nazak Afshar ar putea risca pedeapsa cu moartea sub acuzarea de lezare a securităţii naţionale.

Procesul de la Teheran, în care sînt judecaţi profesorul universitar franceză Clotilde Reiss şi doi angajaţi locali ai ambasadelor Franţei şi Marii Britanii din Iran, este un act împotriva întregii UE şi va fi tratat în consecinţă, a luat poziţie oficial preşedinţia suedeză a UE. Franţa a cerut deja eliberarea imediată a celor două. Oficialii de la Paris consideră că acuzaţiile formulate împotriva lui Clotilde Reiss, în vîrstă de 24 de ani, sînt lipsite de orice fundament, iar cele împotriva lui Nazak Afshar, angajata ambasadei, sînt inexistente. Clotilde Reiss este acuzată că a adunat informaţii şi a încurajat protestatarii. Lector la Universitatea din Ispahan, aceasta a fost arestată la 1 iulie, în timp ce se pregătea să părăsească Iranul, la sfîrşitul contractului său şi de atunci se află într-o închisoare din Teheran.

Americani arestaţi

Iranul a confirmat oficial arestarea a trei americani care au pătruns pe teritoriul său venind din Irak, a declarat duminică generalul James Jones, consilier pentru securitate naţională al preşedintelui american Barack Obama. Trei tineri americani, identificaţi de presa din SUA ca fiind Shane Bauer, Sara Shourd şi Joshua Fattal, au dispărut pe 31 iulie, în timpul unei excursii într-o regiune muntoasă aridă din Kurdistanul irakian, unde frontiera este slab marcată între Iran şi Irak. Marţi, un oficial din cadrul serviciilor de securitate iraniene anunţase arestarea a trei americani pentru intrare ilegală în ţară şi precizase că aeştia sînt interogaţi. Ambasada Elveţiei la Teheran, care reprezintă interesele SUA în Iran, a cerut să îi poată vedea pe cei trei cetăţeni americani, a relatat sîmbătă agenţia de presă iraniană ISNA.

La scurt timpă aceastră confirmare, un general american în retragere a deschis subiectul atacării instalaţiilor nucleare şi obiectivelor militare iraniene ca “eventualitate \"redibilă şi fezabilă din punct de vedere tehnic pentru armata americană“. Generalul Charles Wald, fost comandant adjunct al forţelor americane în Europa, apreciază că administraţia de la Washington trebuie să pună la punct un plan B, bazat pe un atac militar, în caz de eşuare a metodelor diplomatice.

Azil politic

Doi tineri actori şi muzicieni care au jucat în filmul “No One Knows About Persian Cats / Nimeni nu a auzit nimic de pisicile persane” al cineastului iranian Bahman Ghobadi, premiat anul acesta la Cannes la secţiunea Un Certain Regard, au solicitat azil politic în Marea Britanie, după ce un membru al trupei lor fusese arestat. Ashkan Kooshanejad, de 24 de ani, şi prietena sa Negar Shaghaghi, de 23 de ani, joacă în acest film tip documentar despre scena muzicală underground din Teheran. Cei doi tineri sosiseră în Marea Britanie în ianuarie, cu o viză de şase luni, pentru a promova filmul. Însă, după cum explică cei doi presei britanice, se tem că, dacă se vor întoarce în Iran, vor fi arestaţi, după realegerea controversată a preşedintelui Ahmadinejad. Împreună cu alţi doi membri ai trupei, aceştia trebuie să pledeze astăzi în dosarul lor de solicitare a azilului politic în faţa ministrului de Interne, Alan Johnson.

Un alt membru al trupei, bateristul Ali Ghomashchi, de 25 de ani, a fost arestat la cîteva zile după ce s-a întors în Iran pentru a-şi sprijini familia, după ce aflase că sora sa fusese molestată şi arestată în timpul manifestaţiilor post-electorale organizate de opoziţia iraniană. Ashkan Kooshanejad şi Negar Shaghaghi declară că au mai fost arestaţi în Iran în trecut, pentru că au organizat un concert. Şi regizorul Bahman Ghobadi, realizatorul acestui film ce denunţă represaliile la care sînt supuşi tinerii muzicieni iranieni, a fost el însuşi arestat şi apoi închis pentru o săptămînă, la începutul lunii iunie, după ce trecuse frontiera dintre Iran şi Kurdistanul irakian.