„Consider ‘Moartea domnului Lăzărescu’ cel mai bun film al noului val\"

Răzvan Rădulescu este cel mai cunoscut scenarist al noii generaţii. Numele lui este legat de cîteva reuşite indubitabile ale tinerilor cineaşti, ca şi de colaborarea cu regizori consacraţi. În ordine cronologică, îl regăsim pe genericele filmelor: „Marfa şi banii\" (2002), „Niki Ardelean colonel în rezervă\" (2003), „Moartea domnului Lăzărescu\" (2005), „Hîrtia va fi albastră\" (2006), „Boogie\" (2008), „Călătoria lui Gruber\" (2009), „Felicia, înainte de toate\". Se adaugă „Offset\", semnat de un regizor străin. Debutul său regizoral s-a produs prin „Felicia, înainte de toate\", realizat împreună cu Melissa de Raaf. Ultimul titlu a trecut în faza de proiect şi prin secţiunea Atelier, de la Cannes.

Reporter: Cele mai multe din povestirile imaginate de dvs. se petrec într-un perimetru spaţial şi temporal specific tragediei antice. O zi, un singur loc, o unică acţiune principală duc la sintagma binecunoscută a „unităţii dramatice\". Nici „Felicia, înainte de toate\" nu se abate de la această regulă.

Răzvan Rădulescu: Nu cred că am făcut-o numaidecît programatic. E prima dată, într-adevăr, cînd, stînd acum de vorbă, realizez că, teoretic, am ajuns la o anumită gramatică temporală a acţiunii. E ceva din spaţiul - timpul generaţeii mele. Dacă n-am fi consonanţi, n-am lucra împreună, nu ne-am înţelege, nu am scoate filmele pe care le scoatem. Trebuie să o facem pînă nu e prea tîrziu.

Rep.: Aţi lucrat, totuşi, şi cu regizori de altă vîrstă, şi chiar din alt spaţiu. „Offset\" ar fi un exemplu, dar şi „Niki şi Flo\".

R. R.: Tocmai de aceea, poate, „Offset\" este un eşec. La fel, „Niki Ardelean...\". În ceea ce priveşte ultimul titlu, nu, pentru că a „umblat” domnul Pintilie pe scenariu. Pintilie a filmat în litera lui, dar împotriva scenariului. Este vorba de atitudinea tipică a regizorului de teatru, care, dîndu-şi seama că nu poate umbla la un text, îl ia în răspăr. Deşi sensul este foarte clar, îl face să apară în sens contrar. A îngroşat totul. Eu gîndisem ca personajele, atît Niki, cît şi Flo, să fie iubite de spectator. Flo a devenit, însă, un imbecil şi un monstru. Nu se poate spune că Pintilie a modificat scenariul, dar faptul că Flo filmează la înmormîntare e o tuşă greu de înghiţit. Casetele de nuntă îl arată pe copilul care a murit între timp, pus mereu pe glume, cîntă, dănţuieşte, este ca un clovn.

Rep.: Lucian Pintilie şi-a explicitat intenţiile într-o prefaţă la film, arătînd cum Flo îl domină pe Niki, iar acest principiu, al dominării, care este şi unul, cel puţin pînă la un punct, al dominoului, să-i spun, psihologic, are o anumită coerenţă în chiar schimbarea de registru operată în drumul de la scenariu la film. Altminteri, găsesc drept o trăsătură esenţială şi de fineţe, a dramaturgiei cinematografice pe care o practicaţi ca fiind aceea de a construi insule ale unor dominante. Şi Felicia, de pildă, stă în bătaia unui asemenea taifun familial, mereu tutelată de forţe apropiate şi aparent binevoitoare. Mai este, apoi, sentimentul sfîrşitului, preeminenţa morţii, de asemenea atitudini specifice personajelor pe care le propuneţi.

R. R.: Există un fel de conştiinţă prematură a propriei mortalităţi. Toţi avem conştiinţa că sîntem muritori, dar revelaţia momentului este imprevizibilă şi diferă de la individ la individ. Filmele pe care le scriu incumbă această meditaţie implicită asupra morţii. Contextul dă, însă, forţa emoţională a revelaţiei. (va urma).