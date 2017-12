Consilier menţinut ilegal în funcţie, cu pagube uriaşe

12:19:05 / 19 Aprilie 2014

apolitic!

inainte de a posta acest mesaj va spun ca nu ma intereseaza jocurile voastre politice si nici razboaiele voastre. Sunt un simplu locuitor al acestei comune si ca oricare dintre locuitori am vrea sa ne mandrim cu aceasta comuna. Pana mai acum 2 ani am crezut ca va fi o schimbare in bine dar se pare ca ne-am inselat amarnic. Una din probleme sunt drumurile care sunt vai de mama lor. Nu vreau sa critic pe nimeni dar sa se faca ceva ca am ajuns ca porcii in noroaie dupa ce s-au pus bordurile alea ca mai bine nu se puneau. Adevarul este ca decat sa se fi inceput o suta de lucrari si sa nu se termine nici una mai bine se incepea una si acum era finalizata. Inca o data nu critic pe nimeni dar faceti ceva cu asfaltatul asta. Pe strada mea au terminat cu canalizarea iar in loc de beton au turnat ciment care este numai valuri de nu pot merge cu masina. Toata comuna este numai noroaie!