Consilierii locali din Peștera vor să devină independenți

08:22:08 / 11 Septembrie 2014

bravo pesterenilor

asa ceva nu am mai pomenit. Asa ceva ar trebui facut in toata Romania. Pesterenii au dat dovada ca sunt destepti si ca stiu ce vor. Numai asa se poate schimba ceva in Romania. Mafia PSD-ista care a incatusat poporul poate fi distrusa numai in acest fel. Ponta care se poarta ca un atotputernic ar trebui sa primeasca o lectie din aceste demisii.Bravo pesterenilor!