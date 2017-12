Consilierii locali PD din Eforie au organizat un miting electoral în baza unei simple înştiinţări

Consilierul local PD din Eforie Constantin Avătavului ne-a contactat ieri, în urma publicării articolului cu titlul “Manifestare pro-Băsescu fără autorizaţie”, pentru a preciza faptul că petrecerea, pe care a organizat-o împreună cu alţi trei consilieri PD de la Eforie, Gigi Chiru, Ionuţ Anghel şi Aurel Moroianu, a fost perfect legală. Consilierul a menţionat că se află în posesia unei adrese semnate chiar de către primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, care şi-ar fi dat acordul pentru organizarea manifestării. Mai mult decît atît, Constantin Avătavului a declarat că manifestarea nu a fost altceva decît o petrecere cîmpenească la care nu s-au rostit discursuri politice şi nu s-au distribuit materiale electorale pro-Băsescu. “Manifestarea a fost legală, lucru ştiut de toată lumea, pentru că noi am afişat în mai multe locuri vizibile autorizaţia semnată de primarul Brăiloiu”, a afirmat consilierul PD. Spusele acestuia sînt contrazise însă atît de către primarul Eforiei, cît şi de către directorul executiv al Direcţiei Poliţiei Comunitare Eforie, Marian Mogoş, care au declarat că manifestarea nu a fost autorizată de către autorităţile locale competente. “Este adevărat că am primit la Primărie a adresă prin care cei patru consilieri locali PD îmi aduceau la cunoştinţă faptul că, potrivit tradiţiei, de 1 Mai vor sărbători alături de cetăţenii oraşului la iarbă verde, în campingul Cosmos din Eforie Sud şi în campingul Şincai din Eforie Nord. În aceeaşi adresă, consilierii îmi cereau să iau toate măsurile prevăzute de lege privind igienizarea zonelor şi securitatea cetăţenilor, dar nu pomeneau nimic despre organizarea unui miting electoral şi cu atît mai puţin despre distribuirea unor materiale electorale - tricouri, şepci, pliante”, a declarat Ovidiu Brăiloiu. El a adăugat că, potrivit legii, a răspuns adresei înaintate de consilieri cu o altă adresă, în care se specifică: “În calitatea de organizatori aveţi obligaţia ca aceste activităţi să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambient. Activităţile respective nu trebuie să genereze în acţiuni turbulente care pot pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa personală, integritatea corporală, viaţa şi bunurile personale. În programul de întreţinere şi înfrumuseţare a oraşului Eforie sînt cuprinse şi zonele la care dvs. faceţi referire, acestea fiind deja curate şi igienizate. Conform regulamentului de întreţinere şi înfrumuseţare a oraşului, vă revine obligaţia ca, la încheierea activităţii, să lăsaţi suprafeţele de teren utilizate în stare de curăţenie. De asemenea, vă facem cunoscut faptul că lucrătorii din cadrul Direcţiei de Poliţie Comunitară vor patrula şi veghea la respectarea ordinii şi liniştii publice.” Primarul din Eforie a mai precizat că această adresă nu este nici pe departe o autorizaţie a unui miting electoral, ci doar un răspuns la o adresă de înştiinţare. “Oamenii au venit acolo să bea şi să mănînce, dar au primit tricouri şi şepci cu însemnele PD, precum şi pliante prin care erau anunţaţi de o presupusă vizită a preşedintelui suspendat Traian Băsescu la Eforie”, a mai spus Brăiloiu. La rîndul său, directorul executiv al Direcţiei Poliţiei Comunitare Eforie a afirmat că, în cazul în care consilierii PD ar fi dorit să organizeze un miting legal, ar fi trebuit să solicite acest lucru în baze Legii 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice şi nu printr-o simplă înştiinţare. “Noi am fost prezenţi acolo cu 10 oameni, încă de la începerea manifestării, şi am atras atenţia asupra păstrării ordinii şi curăţeniei. Prezenţa noastră s-a impus în condiţiile în care la alte manifestări organizate de PD s-au înregistrat evenimente nedorite. Din fericire, de această dată lucrurile nu au degenerat, deşi la petrecere erau mai mulţi cetăţeni în stare de ebrietate”, a declarat Marius Mogoş.