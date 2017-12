Consilierii PNL-PD de la Eforie au amînat din nou vînzarea terenurilor concesionate

Ei aduc astfel deservicii bugetului local şi tergiversează efectuarea unor lucrări de dezvoltare a oraşului

Consiliul Local Eforie s-a întrunit ieri într-o şedinţă extraordinară, pentru a aproba fondul de execuţie a bugetului pe anul 2005. În plus, consilierii au aprobat noul preţ al Gigacaloriei pentru sezonul rece, care este de 288 lei. "Un alt punct pe ordinea de zi a şedinţei a fost un proiect de hotărîre care vizează acordarea mai multor terenuri în folosinţă persoanelor care au locuit în imobile revendicate. În condiţiile în care a trecut termenul legal de cinci ani, aceşti oameni vor fi evacuaţi. Terenurile sînt situate în Eforie Nord şi sînt destinate construirii de locuinţe", a declarat primarul Ovidiu Brăiloiu. În cadrul şedinţei ar fi trebuit să fie luate în discuţie şi mai multe proiecte de hotărîri care vizează vînzarea mai multor terenuri către persoane fizice şi juridice din oraş. Dacă la ultima şedinţă ordinară, consilierii locali PNL şi PD au refuzat să voteze aceste proiecte pe motiv că nu sînt de acord cu preţurile de vînzare pe care le consideră sub preţul zonei, deşi acestea fuseseră stabilite în prealabil într-o Comisie de Negociere din care şi ei au făcut parte, acum au găsit un alt motiv să le amîne. Consilierii PNL-PD au spus că aceste proiecte nu trebuie discutate într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, ci într-una ordinară. Refuzul consilierilor locali de a aproba proiectele de hotărîre care vizau vînzarea unor terenuri concesionate anterior este cu atît mai greu de înţeles cu cît acest proces se desfăşoară în baza legii. În plus, amînarea la nesfîrşit a aprobării acestor proiecte pe motive nefondate reprezintă un mare deserviciu adus bugetului local, căruia astfel îi sînt diminuate fondurile. Prin urmare, se tergiversează şi efectuarea unor lucrări de dezvoltare a infrastructurii oraşului Eforie. Un alt proiect de hotărîre amînat de către consilierii locali PNL-PD a fost construirea unui drum de acces către plaja Belona, o zonă extrem de aglomerată pe timpul verii.