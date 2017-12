Consilierii şi primarul au depus jurământul

De la şedinţele de constituire a consiliilor locale care au avut loc săptămâna aceasta nu au lipsit nici momentele tensionate şi, pe ici, pe colo, nici cele penibile. Unul dintre aceste momente jenante dar, totodată, amuzante a avut loc la şedinţa de constituire din comuna Crucea. Consilierul PP-DD Mircea Şovăilă, decan de vârstă al CL Crucea, a fost invitat să preia conducerea comisiei de validare a CL, însă a refuzat pentru că „nu ştie să vorbească“ şi că „nu a vorbit niciodată într-o şedinţă publică“. De fapt, consilierul în cauză nu ar şti să scrie şi să citească şi din acest motiv a refuzat propunerea aleşilor locali. În locul acestuia a condus şedinţa Dragoş Oprică. Trecând peste acest moment mai puţin plăcut, primarul Gheorghe Frigioi şi cei 12 consilieri au depus jurământul, iar Ion Butoi a fost reales cu unanimitate de voturi viceprimar al comunei. „În proporţie de 95%, CL are aceeaşi componenţă ca legislatura trecută. În plus ar fi trebuit să avem doi consilieri ai PP-DD, însă unul dintre aceştia nu s-a prezentat la şedinţă şi din acest motiv nu a fost validat. Prin urmare, CL va avea în componenţă 12 şi nu 13 consilieri, cum ar fi firesc“, a declarat Frigioi. Edilul şef a câştigat detaşat un nou mandat, cu 84,43% din sufragii. „Pornesc în noul mandat cu gândul de a îndeplini o datorie şi o responsabilitate pe care o am faţă de alegători pe măsura încrederii acordate de ei“, a mai spus Frigioi. (I.H.)