Consilierul local Alexandru Olaru, „luat la ochi” de ANI

ACUZE Agenţia Naţională de Integritate (ANI) continuă „lupta” cu aleşii locali din România, de data aceasta în plasa ei oprindu-se un ales local din Cernavodă. Pentru aprox. 2.000 de lei, ANI a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Alexandru Olaru, consilier local în cadrul Consiliului Local Cernavodă. Potrivit ANI, în urma evaluărilor demarate pe 25 mai 2011 s-a constatat că alesul local din Cernavodă s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate ca urmare a încheierii, pe perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Cernavodă, a unui contract de procurare produse, în valoare totală de 2.380 de lei, între SC Oxipest & Alex SRL (în cadrul căreia are calitatea de asociat şi administrator) şi Primăria Cernavodă, încălcând, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) şi (2) şi art. 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.

SUMĂ MULT MAI MICĂ Referitor la această notă de informare a ANI, consilierul local Alexandru Olaru a declarat că problema se referă la achiziţia de către administraţia locală a unor tuburi de oxigen pe care firma sa, Oxipest & Alex SRL le deţine. „Da, am semnat livrarea unor tuburi de oxigen către administraţia locală, numai că valoarea este extrem de mică, în condiţiile în care sunt singurul distribuitor de tuburi de oxigen din zonă. Mai mult decât atât, cred că suma de care vorbeşte ANI este mult mai mică, undeva în jurul a 400 de lei. Chiar şi pentru 2.000 de lei, nu cred că am făcut ceva ieşit din comun, mai ales că, dacă Primăria le lua din Constanţa, spre exemplu, suma pentru aceleaşi tuburi era mult mai mare. Cert este că am să contest soluţia ANI, iar dacă instanţa îi va da dreptate, am să plec din funcţia de consilier, de care nu mă agăţ”, a spus Alexandru Olaru.