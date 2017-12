Consilierul Melania Vergu îl părăseşte pe ministrul Educaţiei cu lacrimi în ochi

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a dispus, joi seara, eliberarea din funcţie a consilierului personal Melania Mandas Vergu. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, ministrul a dispus eliberarea din funcţie a consilierului personal începând cu data de 3 iunie 2010. Demnitarul i-a cerut, joi, demisia, după ce a ieşit la iveală faptul că aceasta s-a folosit de funcţia pe care o avea pentru a obţine o finanţare din fonduri europene pentru o firmă la care este acţionară. Proiectul „Practică să înveţi, învaţă să practici”, dezvoltat de Melania Vergu pentru firma persoanlă prin solicitatea unor informaţii oficiale în calitate de consilier, derulează programe de formare profesională în şcolile din România. Deşi aceasta susţine că proiectul i-a fost aprobat în 2009, potrivit site-ului Autorităţii pentru Managementul Proiectelor pentru Fonduri Structurale, această lucrare a fost aprobată la 31 ianuarie 2010. În momentul aprobării proiectului, Daniel Funeriu era deja ministrul Educaţiei, iar Melania Mandas Vergu era consiliera acestuia. Valoarea totală a proiectului se ridică la 16.381.211 de lei. Din această sumă, statul român va contribui cu 1.782.002 de lei, în timp ce Uniunea Europeană va suporta restul cheltuielilor în valoare de 12.896.762 de lei. La acestea sume se adaugă contribuţia beneficiarului de 772.567 de lei, dar şi cheltuielile neelegibile de 929.880 de lei. Fostul consilier al ministrului Educaţiei, Melania Vergu, a refuzat să comenteze decizia lui Daniel Funeriu privind eliberarea sa din funcţie şi susţine că va rămâne în proiect pentru că este managerul acestuia şi se „va bate” pentru el. „Eu am fost consilierul personal al ministrului Educaţiei iar în ceea ce am făcut în legătură cu proiectul nu este nimic ilegal, nu a existat nicio incompatibilitate. Baza de date pe care am solicitat-o în legătură cu practica nu avea legătură cu proiectul meu şi acest lucru se poate vedea din analiza documentului”, a declarat Melania Vergu. Ea a susţinut că eliberarea sa din funcţie hotărâtă de ministru joi seara este opţiunea acestuia şi nu vrea să o comenteze.