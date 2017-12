Consilierul Nicolae Fronescu a murit după ce s-a aruncat de la etajul 10!

06:22:47 / 28 Octombrie 2017

Degeaba

Era implicat in mafia PSD. Acum toti PSD-ostii au cuvinte de lauda pentru ca e mort. Familia nu isi face griji pentru ca are grija PSD-ul sa nu ii lipsească nimic. Fiul, Luca ( fiu de mache) este ținut in puf la scoala. Prof Caraiani Radu Elena (mache) din CN Pedagogic i-a fost ca o mama si restul profesorilor ( majoritatea mache) la ordinul PSD. Acum este student la UMC unde va trece “ca rata prin apa” in continuare ca si in liceu si va avea un post asigurat mai tarziu , chiar daca vor fi alții mai competenti el va fi favorizat ca toții plozii PSD-ului si machidonilor care au pus stăpânire pe orașul Constanta