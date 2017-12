Consilierul personal al lui Funeriu, condamnat definitiv

Melania Vergu, care a deținut funcția de consilier personal al fostului ministru al Educației Daniel Funeriu, a fost condamnată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la un an de închisoare cu suspendare, într-un dosar în care a fost trimisă în judecată de DNA pentru fraude cu fonduri europene. Inițial, în noiembrie 2014, Melania Vergu a primit o condamnare la 4 ani de închisoare cu executare la Curtea de Apel București, însă magistrații de la ÎCCJ i-au admis apelul și au scăzut pedeapsa la un an cu suspendare, cu un termen de încercare de 3 ani. Mai mult, în timp ce Curtea de Apel București a dispus confiscarea a 6.492.653 lei de la Melania Vergu, instanța supremă a dispus acum ca suma confiscată să fie de 8.650 lei, fiind redus și cuantumul cheltuielilor judiciare de la 8.000 lei la 6.000 lei. Decizia este definitivă.

În decembrie 2012, Melania Vergu, fost consilier personal al ministrului Educației, administrator și asociat al SC Edu Tim Consultanță Europeană, a fost trimisă în judecată de DNA pentru fraudarea fondurilor POSDRU. Acuzațiile care i se aduceau erau: folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incorecte care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată, înșelăciune, în formă continuată, și conflict de interese.

Potrivit DNA, în 8 octombrie 2008, Melania Vergu, în calitate de administrator și asociat al unei firme, a formulat la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) o cerere de finanțare în vederea obținerii de fonduri europene și, cu această ocazie, a prezentat documente și declarații inexacte în care a consemnat date nereale referitoare la condițiile pe care le îndeplinea societatea sa în vederea accesării unor sume acordate prin programul POSDRU (ex. numărul de angajați, profitul și cifra de afaceri, experiența în domeniul formării profesionale etc.). "Ca urmare, firma a devenit beneficiar de fonduri europene în vederea punerii în practică a proiectului intitulat „Practică să înveți, învață să practici”. În cadrul acestui proiect, în cererea de rambursare din data de 1 iulie 2010, inculpata Vergu a menționat date nereale referitoare la munca prestată în vederea obținerii de date referitoare la programele de pregătire practică pentru elevi și studenți. În realitate, aceste date au fost obținute de Melania Vergu, care, în calitatea sa de consilier personal al ministrului Învățământului, a formulat două adrese către unitățile de învățământ superior și inspectoratele școlare", susțineau procurorii.

De asemenea, Melania Vergu, în calitate de reprezentant al societății, a mai formulat două cereri de rambursare în care a consemnat date nereale referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului. "În această modalitate, SC Edu Tim Consultanță Europeană a obținut pe nedrept suma de aproape 6,5 milioane lei, reprezentând fonduri europene și de la bugetul național. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a două imobile aparținând inculpatei Vergu", precizau procurorii.