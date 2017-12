Consiliul Concurenței, atacat de ministreasa Mediului pe tema noului Cod Silvic

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a atacat poziția Consiliului Concurenței (CC) prin care se afirmă că noul Cod Silvic ar putea încălca Tratatul privind Funcționarea UE. „Mi se pare absolut nefondată poziția CC. Mai mult decât atât, această poziție nu reprezintă interesele românilor. Dânșii spun că noul Cod Silvic ar putea încălca Tratatul privind Funcționarea UE, însă nici măcar nu spun la ce articol din Tratat fac referire. În ceea ce privește libera circulație, niciodată nu s-a pus problema unei măsuri restrictive. Îi rog pe domnii din CC să nu confunde libera circulație cu o limitare pentru toți operatorii, care are obiectivul de a salva de la dispariție micii producători și de a elimina monopolul. Am fi încălcat Tratatul dacă ne refeream la un singur operator, ceea ce nu este cazul. Am din ce în ce mai multe suspiciuni față de cei care se opun acestui Cod Silvic”, a subliniat Gavrilescu. Reamintim că, marți, CC a solicitat opinia Comisiei Europene (CE) referitoare la introducerea pragului maxim de 30% din volumul de masă lemnoasă din fiecare specie ce poate fi achiziționat de o companie, în proiectul legii de modificare a Codului Silvic. Potrivit autorității de concurență, menținerea unei limitări la achiziția de masă lemnoasă ar putea reprezenta o încălcare a Tratatului privind Funcționarea UE în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, ce poate avea ca posibilă consecință declanșarea procedurii de infringement împotriva României. „Nu ne opunem acestei legi și nici măsurilor de limitare a tăierilor ilegale. Noi avem obiecții referitoare la unele măsuri punctuale, care, deși introduse cu bune intenții, riscă să încalce legislația europeană și pot atrage sancțiuni din partea CE”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele CC. Chirițoiu a precizat, totodată, că instituția pe care o reprezintă a transmis și șefului statului o informare prin care atrage atenția asupra unor prevederi ale proiectului de lege de modificare a Codului Silvic care pot încălca legislația comunitară.