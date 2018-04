Consiliul Concurenței „taie“ cartelul din piața lemnului

Consiliul Concurenţei (CC) va finaliza în acest an o amplă investigaţie privind posibile licitaţii trucate la care au participat firmele Egger România şi Holzindustrie Schweighofer, a declarat, miercuri, directorul general al instituţiei, Daniela Bădilă - „Urmează să se finalizeze anul acesta. Vorbim de zeci de posibile licitaţii trucate de principalele companii din domeniu, dar și de modul în care se rotesc la licitaţii, iar această rotire are impact în preţ. Vorbim şi de o posibilă sesizare a organelor penale asupra unor documente pe care noi le-am găsit în cazul respectiv. Ne-am desfăşurat inspecţia în toate întreprinderile în acelaşi timp şi a fost cea mai amplă de până acum. Practic, am copiat o groază de calculatoare cu tot ce s-a găsit în ele şi acum suntem în etapa în care procesăm informaţiile“. Investigaţia a început în urmă cu doi ani. Bădilă a arătat că nu a surprins-o faptul că Holzindustrie Schweighofer a anunţat vânzarea terenurilor forestiere pe care le achiziţionase - „Suntem însă foarte atenţi, având în vedere că noi, în momentul în care finalizăm investigaţia, dacă ea se va solda cu amendă, trebuie să avem şi o cifră de afaceri asupra căreia să aplicăm amenda“.