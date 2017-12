Consiliul de Disciplină a IPJ se reuneşte pentru judecarea a doi poliţişti

Poliţiştii cărora le-a fugit de sub nas un suspect chiar în curtea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa(IPJ) vor apărea astăzi, în faţa Consiliului de Disciplină. Potrivit chestorului Mircea Vasile Bîrgoz, şeful IPJ Constanţa, adjunctul şefului Poliţiei Costineşti, ag. şef adj. Puiu Răileanu şi scms. Constantin Aramă, detaşat pe litoral în perioada sezonului estival, vor fi judecaţi pentru neglijenţă în serviciu şi, în funcţie de concluziile anchetei administrative derulate la nivelul instituţiei, cei doi vor suporta consecinţele. Potrivit unor surse din IPJ, este posibil ca ag. şef adj. Puiu Răileanu să-şi piardă funcţia de conducere din cadrul Poliţiei Costineşti şi să fie mutat la Poliţia Mangalia. Reamintim că, pe 30 august, un adolescent de 16 ani, Ilie Claudiu Moldovan, din Tuzla, a reuşit să fugă de sub nasul poliţiştilor, încătuşat, chiar din curtea IPJ, înainte de a fi dus în arestul instituţiei. Evadarea puştiului a fost ţinută secretă de conducerea IPJ Constanţa, pentru a nu şifona imaginea instituţiei, însă, cînd au văzut că fugarul nu este de găsit, vinerea trecută, poliţiştii au făcut publică evadarea adolescentului. La scurt timp după ce fotografia lui Ilie Claudiu Moldovan a fost mediatizată, la dispeceratul Serviciului de Urgenţă 112, dar şi la Poliţia Tuzla, au fost înregistrate zeci de apeluri telefonice care semnalau prezenţa fugarului în localităţi precum Constanţa, Costineşti, Eforie, Vama Veche şi Mangalia. Poliţiştii spun că este exclus ca fugarul să fi părăsit ţara deoarece nu avea bani şi este speriat şi înfometat, în plus, anchetatorii cred că puştiul se ascunde într-una din localităţile de pe litoral. Potrivit anchetatorilor, în ziua în care a evadat, Ilie Claudiu Moldovan era îmbrăcat cu un hanorac gri cu negru, pantalon de trening de culoare neagră cu trei dungi tip vipuşcă şi pantofi sport marca „Puma”, de culoare maro, iar persoanele care îl văd sînt rugate să apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau cel mai apropiat post de poliţie.