Cineaştii Kathryn Bigelow, Michael Moore şi Anne Coates, toţi trei premiaţi cu Oscar, au devenit membri în Consiliul Guvernatorilor Academiei de Film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences/ AMPAS). Cei trei cineaşti au fost incluşi pentru prima oară în acest prestigios consiliu. Kathryn Bigelow a devenit, în luna martie, prima femeie din istorie care a primit premiul Oscar la categoria Cel mai bun regizor, pentru filmul ”The Hurt Locker”. Michael Moore a câştigat premiul Oscar în 2002, la categoria Cel mai bun film documentar, pentru ”Bowling for Columbine”, iar editorul de film Anne Coates a primit Oscarul în anul 1962, pentru ”Lawrence al Arabiei”. Totodată, mandatul a nouă cineaşti a fost prelungit, iar alţi trei cineaşti au fost realeşi în acest consiliu. Cei nouă cineaşti al căror mandat a fost prelungit sunt Curt Behlmer, Rosemary Brandenburg, Richard Edlung, Leonard Engelman, Charles Fox, Jim Gianopulos, Hawk Koch, Marvin Levy şi Frank Pierson. Au revenit în consiliu, după o perioadă de pauză, cineaştii John Bailey, Ed Begley Jr. şi Jon Bloom. John Bailey a fost membru în consiliu din 1996 până în 2006, iar Ed Begley Jr. şi Jon Bloom au activat în acesta în perioada 2000 - 2009.

14 din cele 15 structuri ale Academiei de Film americane sunt reprezentate de câte trei membri-guvernatori, care au dreptul la cel mult trei mandate consecutive de câte trei ani. Regulamentul Academiei de Film americane prevede ca fiecare structură a sa să aleagă sau să realeagă un membru-guvernator în fiecare an. Ramura dedicată experţilor în machiaj şi coafură este singura care este reprezentată de un singur membru-guvernator. Academia de Film americană, fondată în 1927, de 36 dintre cei mai influenţi oameni din industria filmului la acea epocă, este organizaţia profesioniştilor din domeniu care decernează în fiecare an celebrele premii Oscar, pe baza voturilor exprimate de membrii săi.