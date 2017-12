Consiliul Judeţean Constanţa se implică în salvarea FC Farul

INTERVENŢIE SALVATOARE. Aflat în pragul dezastrului, clubul fanion al fotbalului constănţean, FC Farul, va fi salvat prin implicarea Consiliului Judeţean Constanţa. Vestea a fost anunţată de vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir, care a explicat şi modul prin care se va construi un club puternic în oraşul de la ţărmul mării. „Cunoaştem situaţia de la FC Farul încă de la sfârşitul campionatului trecut. Consiliul Judeţean Constanţa, prin vocea preşedintelui Nicuşor Constantinescu şi a mea, personal, şi-a manifestat intenţia de a se implica în salvarea clubului, pentru că, până la urmă, este vorba de emblema municipiului şi judeţului. Am avut nenumărate discuţii cu factori care vor să se implice în această acţiune. Noi vrem să fim catalizatorul acestui proiect. Sperăm ca această campanie să fie peste aşteptări şi să reuşim cu acest proiect, pentru că vom face tot ce depinde de noi. Am vorbit cu preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, despre care nici nu trebuie să vă mai spun eu cât de mult iubeşte sportul şi ce eforturi face pentru sportul constănţean. A răspuns pozitiv. Îi primim alături de noi pe toţi cei care vor să contribuie. Fiecare va avea putere de decizie după cât contribuie”, a spus Dragomir, care a dezvăluit şi primele obiective.

DOUĂ BUGETE. Primii paşi vor însemna alcătuirea unei strategii în funcţie de bugetul aflat la dispoziţia clubului. „Vom stabili împreună cu noua conducere tehnică pe care o vom aduce la Constanţa două bugete, unul pentru menţinerea în liga secundă şi unul pentru promovare. Pentru prima parte, am dori să ne luăm un angajament, împreună cu agenţii economici din judeţul Constanţa, pentru a alcătui un buget de menţinere în liga secundă. Situaţia economică din întreaga ţară este destul de grea şi am vrea să nu ne întindem mai mult decât ne este plapuma. Acest buget va fi făcut public şi vom începe o campanie de susţinere a clubului. De exemplu, dacă vom avea nevoie de un milion de euro, vom scoate la vânzare un milion de acţiuni de câte un euro şi fiecare persoană interesată, fie fizică, fie juridică, va putea să le cumpere. Altfel, nu le vom putea oferi mare lucru, în afară de un abonament, o reclamă pe tricou sau o reclamă pe stadion. Vom face o campanie pe o perioadă de o săptămână, în care vom strânge aceste surse, astfel încât să ştim cât putem să ne întindem. Să dea Dumnezeu, profitând de patriotismul local al constănţenilor şi al dobrogenilor, să reuşim să strângem cât mai mulţi bani, pentru a ne putea gândi la promovare încă din primul an”, a dezvăluit vicepreşedintele CJC.

ÎL VOR PE GRIGORAŞ. Proiectul gândit de conducerea CJC îl vizează pentru postul de antrenor pe Petre Grigoraş, cel mai bun tehnician din istoria grupării de pe litoral, care a dus FC Farul în finala Cupei României şi pe locul 5 în clasamentul Ligii I în 2005. „Nu vom putea spune ce antrenor vom aduce până nu vom cunoaşte bugetul, dar, de când am hotărât să ne implicăm, ne-am gândit la antrenorul Petre Grigoraş, pe care l-am şi contactat. Este un antrenor de valoare şi are unele pretenţii. Dacă vom face un buget de construcţie pentru următorii ani, vom apela la un antrenor cunoscut. Vom demara cât de repede această campanie şi vom veni cu o ofertă concretă. Deocamdată am apelat la patriotismul local şi la dragostea lui pentru Farul, pentru că ne-a mărturisit că-şi doreşte să lucreze la Constanţa, dar nu în orice condiţii”, a declarat Dragomir.

SPRIJIN NESCHIMBAT. Implicarea în fotbal nu va afecta bugetele celorlalte cluburi constănţene susţinute de CJC, care îşi vor continua activitatea la acelaşi nivel de performanţă. „Bugetele celorlalte cluburi sportive constănţene nu vor fi afectate. Nu avem de ce să ne temem, pentru că noi nu vom apela la bugetul judeţului. Execuţia bugetară este deja în desfăşurare şi avem o anumită sumă destinată în acest sens. De aceea, nu ne putem lua angajamente mari, iar contribuţia noastră va fi în limita posibilităţilor. Vrem să fim un garant că lucrurile vor fi transparente şi clare, ca să putem atrage agenţii economici. Toate cheltuielile vor fi afişate pe site-ul clubului, pentru ca toată lumea să vadă unde merg banii pe care îi dă. Pur şi simplu, vom face o chetă colectivă cu agenţii economici şi persoane fizice ca să salvăm fotbalul constănţean şi FC Farul”, a explicat vicepreşedintele CJC.