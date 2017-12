Consiliul Judeţean Constanţa sprijină Sănătatea locală

Şi în acest an, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a promis sprijin pentru Sănătatea locală, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), dr. Dan Căpăţână, anunţând că vor fi alocate, pentru continuarea lucrărilor de reparaţii, zece milioane lei, la care se adaugă şi 700.000 lei pentru amenajarea intrării SCJU. „Am trimis, de asemenea, şi o solicitare Ministerului Sănătăţii (MS) pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a Unităţii de Primire a Urgenţelor (UPU). Este vorba despre un milion lei, bani pe care am înţeles că-i vom primi”, a declarat dr. Căpăţână, care aproximează că, în aprilie, UPU Constanţa va deveni o singură unitate. În cazul în care MS va aloca sumele necesare SCJU, se va pune în aplicare proiectul de renovare a secţiilor de chirurgie şi ortopedie, plus blocurile operatorii. „Consiliul Judeţean Constanţa ne-a promis, în scris, că ne va ajuta cu o parte din bani. Aşteptăm să vedem cu cât ne va ajuta şi Ministerul Sănătăţii şi dacă vom putea demara lucrările”, a mai declarat managerul. De asemenea, este aşteptat cu interes şi noul Contract cadru din Sănătate.