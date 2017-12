Consiliul Local a ales noii viceprimari ai Constanței

14:19:42 / 23 Iunie 2016

Gura pacatosului adevar graieste

"Am redus puțin ritmul de lucru, pentru ca lucrările să fie făcute bine și pentru a nu lăsa loc de critici” - spune Fagadau referitor la refacerea builevardului Tomis ... adica ce s-a facut pana acum, la foc automat, este de proasta calitate, nu-i asa? sau cum se interpreteaza declaratia d-voastra? nu domnule primar, stie toata lumea deja ca ce s-a facut a fost pur in scop electoral, degeaba mai gasiti scuze puerile cu incetinirea ritmului ... tocmai ca sa dovediti ca sunteti un primar de cuvant trebuia sa trageti din greu ca sa se termine cat mai repede, chiar si cu o mica intarziere ... in concluzie, prosteala pe fata