Consiliul Local Mereni a fost dizolvat!

11:51:26 / 04 Ianuarie 2017

Urat din partea lor!

Fac o precizare sunt o persoana care a aflat ca am de plătit amenzii de un secol la primărie , am aflat ca deși eram montura de fosta conducere ca nu am nimic la primărie , aceștia luau amenzile le înregistrau și le țineau ascunse , acum știam ca am , dar când m-am dus acolo mi.au spus ca nu au venit, voi așteptați cel de al cincilea mandat , sa le luați la oamenii casele și pământurile , oamenii buni duceți-vă și clarificați , vedeți dacă aveți sau nu amenzii , cei care au făcut asta s.au îmbogățit din primăria noastră și se foloseau de orice metoda sa ne distrugă viețile , deja s.au făcut multă in comuna , chiar dacă nu e perfect primarul actual, in câteva luni a făcut ce n-au făcut alții in 4 mandate ( o viata de om)!