Consiliul Local Pantelimon a fost reîntregit

14:41:25 / 20 Iunie 2014

pentru omul ce da dovada ca merita

ma adresez in urmatoarele cuvinte...cei care au adus cuvinte urate la adresa domnului primar sunt cei care primesc o paine s-au mai exact o bere:)))de la cei care sunt membri in celelalte partide, mai bine un comunist care a dat si da dovada de mandatele pe care le-a obtinut de-a lungul anilor,dekt alti care vor sa atraga cetateni prin diferite medode aceste nefiind politice numai ca sa fie votati,domnul primar va pleca duar atunci cand va dori sa nu mai candideze si nu cand vreti voi bahhhhhhh trezitiva din visul asta:))))) si ramaneti duar cu speranta ca veti ajunge in locul dansului!!!ma intreb nu v-ati sictirit sa candidati atata timp fara nici un rezultat:)))uhhhhh ce dezamagitor;)