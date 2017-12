Consiliul Naţional al PSD, după raportul CE din septembrie

La finalul şedinţei de ieri a Biroului Permanent Naţional al partidului, liderul PSD Mircea Geoană a anunţat că, după prezentarea raportului Comisiei Europene (CE) de la sfîrşitul lunii septembrie, cînd se va da un verdict cu privire la integrarea României în UE, va avea loc Consiliul Naţional al social-democraţilor. Formaţiunea social-democrată intenţionează să lanseze, cu acest prilej, programul de guvernare cu care partidul se va prezenta în faţa electoratului la viitoarele alegeri parlamentare. Pînă la Consiliul Naţional, PSD şi-a stabilit alte trei acţiuni. Astfel, în perioada 24-25 august va organiza, la Vatra Dornei, o şcoală de vară la care vor participa toţi şefii organizaţiilor judeţene şi municipale, şefii "Generaţiei 2008", managerii de campanie şi purtătorii de cuvînt. Întîlnirea are ca scop eficientizarea comunicării şi stabilirea formei mesajului cu care PSD se va adresa electoratului începînd cu toamna acestui an. De asemenea, în perioada 7-10 septembrie va fi organizată o întrunire a organizaţiilor de femei, la Constanţa, iar între 7 şi 9 septembrie va avea loc, la Bucureşti, o întîlnire a organizaţiilor de tineret, la care vor participa şi lideri ai seniorilor din conducerea centrală a partidului. Un alt subiect atins ieri de liderul social-democrat a fost cel al primarilor aleşi pe listele partidului în 2004, dar care au părăsit ulterior PSD. El a precizat că din punctul de vedere al conducerii social-democrate, aceştia ar trebui consideraţi ca demisionaţi din funcţie, ceea ce ar reprezenta "o invalidare şi o condamnare a celor care au fost tentaţi să facă traseism politic". Geoană a făcut referire la intrarea în vigoare a Legii 215 privind aleşii locali, care stipulează că, după declararea apartenenţei politice, orice ales local care îşi schimbă formaţiunea este considerat demisionat din mandat. Legea prevede un termen de 45 de zile pînă la care aleşii locali trebuie să îşi declare apartenenţa politică.

Ideologul New Labour va superviza programul de guvernare al PSD

Surse din PSD au declarat că Anthony Giddens, artizanul doctrinei New Labour, vine în România, în septembrie, la invitaţia preşedintelui PSD Mircea Geoană. Giddens va superviza programul de guvernare şi direcţiile de acţiune pe care PSD se pregăteşte să le lanseze la Consiliului Naţional din luna septembrie. Anthony Giddens este o figură marcantă a sociologiei şi a fost decan al London School of Economics. El este autorul a două cărţi - manifest ale social-democraţiei moderne, "A treia cale" şi "a Treia cale şi criticii ei". El este considerat unul dintre mentorii politici ai actualului premier britanic, Tony Blair. Sociologul englez este promotorul Third Way (A treia cale), văzută ca o soluţie pentru renaşterea social-democraţiei, în condiţiile în care vechea stîngă este depăşită şi poziţiile noii drepte sînt considerate inadecvate şi contradictorii.