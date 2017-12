Consiliul Naţional, decisiv pentru modificările de statut

Consiliul Naţional (CN) al PSD, care va avea loc astăzi, va reprezenta ultima înfruntare desfăşurată într-un for statutar al partidului, înainte de Congres, a taberelor Geoană şi Năstase, care vor folosi momentul pentru a-şi etala arsenalul şi aliaţii într-o dezbatere privind ideologia PSD şi modificările la Statut. Lupta celor două tabere din cadrul CN al PSD a fost prefigurată încă de la Comitetul Executiv (CExN) al PSD, de acum două săptămâni, când tema principală a confruntării a constituit-o însăşi organizarea sau nu a Consiliului Naţional. Astfel, CN al PSD va implica, într-o primă fază, o dezbatere pe teme ideologice, cu referire la Statutul actual al partidului, la poziţionarea sa de până în prezent, precum şi la rezultatele electorale avute în ultimele cicluri electorale. De asemenea CN al PSD se doreşte a fi şi o platformă pentru dezbaterea modificărilor la Statut. Conturarea unei majorităţi în favoarea uneia sau alteia dintre modificările esenţiale ale Statutului poate defini o eventuală victorie a uneia dintre grupările aflate în competiţie. O primă propunere de modificare a statutului se referă la limitarea mandatului conducerii PSD la doi ani, propunere făcută de Adrian Năstase. O altă propunere vine de la preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, care doreşte ca vicepreşedinţii să fie aleşi de Comitetul Executiv, fiind propuşi de către organizaţiile cu cele mai bune rezultate, iar la Congres să fie aleşi preşedintele şi secretarul general. O altă propunere vizează desfiinţarea Consiliului Naţional şi instituirea unui alt for, numit Conferinţă Naţională, care să reprezinte de fapt un Comitet Executiv lărgit, din care să facă parte preşedinţii de organizaţii şi parlamentarii. Un punct aparte al Consiliului Naţional de joi va viza anunţarea oficială, probabil, a candidaturii lui Adrian Năstase la preşedinţia PSD. Surse din PSD susţin că actualul preşedinte, Mircea Geoană, va încerca diminuarea importanţei Consiliului Naţional, prin limitarea atribuţiilor acestui for. Pe de altă parte, se va încerca şi inocularea ideii potrivit căreia norma de reprezentare la Congres trebuie elaborată în cadrul unui nou Comitet Executiv, astfel încât Consiliului Naţional să i se rezerve un rol evident limitat.