Consolidarea fiscală, parola pentru zona euro

17:10:07 / 24 Mai 2014

contra euro

Daca Romania, are un guvern corect si patriot fata de populatia tarii, Nu va accepta niciodata trecerea la Euro. Euro face parte din strategia falsa a celor ce au infiintat aceasta organizatie cu scopul de a acapara si a subjuga populatia oricarei tarii, avand rolul decisiv in dezichilibrarea economiei, ce va avea ca rezultat monopolizarea si dictatoria oricarei tarii. Un exemplu elocvent si recent il confera Grecia, care, exact din anul in care au facut schimbul din drahme in euro, aceasta tara,a ajuns in pragul saraciei mai rau ca populatia Africii. Singura scapare a populatiei Greciei din situatia critica, este votul de maine,si pot sa afirm cu tarie si sinceritate, acest Tzipra, ce a participat la swo din Bruxeles,alaturi de inca 4, in vederea obtinerii functiei de presedinte al Comisiei Europene, care a obtinut cel mai mare punctaj, este cu adevarat persoana ce o necesita nu numai Grecia ci toata Europa. Face parte din Democratie de stinga, are experienta traita a poporului Grec, care au ajuns sa cumpere paine cu gramele, cu feliile, etc, deci in acest context, dati votul pentru presedinte al comisiei europene acestui om ce are curajul sa vorbeasca si sa pretinda drepturile ce li se cuvin popoarelor tarilor din toata lumea. Votati acest nume Tsipra, pentru a inceta imbogatirea unora si infometarea celorlalti. Nu are importanta Numele de Euro, va aduce din nou o imbogatire peste noapte a celor ce deja sant bogati, si inca o treapta a saraciei a celor ce nu doresc bogatii, vor doar o munca si o siguranta a zilei de maine.