Consorţiul Nabucco a început să caute bani pentru finanţarea proiectului

În 2010, Nabucco va avea un plan de finanţare a proiectului de 7,9 miliarde euro, în acest context începînd deja discuţiile cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a declarat, ieri, directorul general al consorţiului, Reinhard Mitschek. Consorţiul \"a început discuţii detaliate cu BEI şi BERD şi va intra în curând în dialog cu International Finance Corporation\", a afirmat Mitschek. Proiectul prevede ca gazoductul să transporte anual pînă la 31 de miliarde de metri cubi de gaze din regiunea caspică, spre Austria, tranzitînd Turcia, Bulgaria, România şi Ungaria. Conducta, prevăzută să intre în exploatare în 2014, are rolul să reducă dependenţa Europei de gazele ruseşti, dar este concurată de proiectul South Stream, condus de Gazprom. Iniţial, consorţiul Nabucco intenţiona ca o treime din finanţare să fie obţinută de la bănci comericale, dar situaţia s-a schimbat din cauza crizei financiare. În prezent, consorţiul se va baza mai mult pe instituţiile financiare internaţionale şi pe agenţiile de creditare a exporturilor. \"Anticipăm ca anul viitor gradul de implicare a creditorilor individuali să devină clar\", a arătat Mitschek. Nabucco a intrat în contact cu agenţii de creditare a exporturilor din Europa, SUA şi Japonia, în vederea atragerii sprijinului pentru proiect, sub formă de asigurări şi garanţii de împrumuturi. Membrii consorţiului vor contribui, la rîndul lor, cu capital sub formă de acţiuni. Amintim că a acţionarii Nabucco sînt OMV (Austria), RWE (Germania), MOL (Ungaria), transgaz (România), Bulgargaz (Bulgaria) şi Botas (Turcia). În ultima perioadă au apărut speculaţii conform cărora grupul francez GDF Suez ar putea deveni al şaptelea partener al proiectului.