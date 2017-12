Constanța, în topul oraşelor cu cei mai mulţi răniți la lucru

În clasamentul oraşelor cu cei mai mulţi accidentaţi la locul de muncă din 2014, pe locul 4 se află Constanţa, cu 156 de persoane, potrivit Inspecției Muncii. De departe, cei mai mulţi au fost în Bucureşti, unde au fost înregistrate 847 de cazuri, iar pe locul 2 se află Hunedoara, cu 183 de accidentaţi, urmată de Brașov (174). Conform reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, motivul pentru care judeţul nostru are un număr mare de accidente de muncă este acela că are şi un număr mult mai mare de angajaţi faţă de alte judeţe din ţară, cum este, spre exemplu, Vaslui. În ultimul timp, la Constanța s-a constatat o scădere a numărului de accidente în muncă. „În ultimii ani, numărul de accidente s-a diminuat. Dacă în 2001, de exemplu, aveau loc aproximativ 400 de accidente de muncă într-un an, începând din 2012 au fost înregistrate cam 180, iar numărul lor a rămas cam același. Totodată, am constatat că ele sunt mai puțin grave și se soldează cu mai puține zile de spitalizare”, a precizat inspectorul-şef adjunct din cadrul ITM Constanţa, Marian Becheanu.

58 DE ACCIDENTE ÎN 2015 Potrivit lui Becheanu, până ieri se înregistraseră 58 de accidente, faţă de 61 câte au fost în aceeaşi perioadă a anului trecut. În ceea ce priveşte accidentele mortale, în acest an au fost două. 60% din totalul cazurilor au fost înregistrate în domeniile reparaţiilor şi construcţiilor navale, în operare portuară şi în construcţiile civile şi industriale. Din cele 58 de accidente din 2015, doar 23 s-au întâmplat din cauze tehnice, precum pierderea controlului asupra maşinii, asupra obiectului sau mânuirea greşită. În celelalte cazuri vorbim despre accidente rutiere în drumul spre muncă, alunecări sau accidente produse din cauze naturale.

ANGAJAȚI IRESPONSABILI În majoritatea cazurilor, vina aparține chiar angajaților, care minimalizează pericolul de accidentare, nu efectuează operațiunile de lucru necesare și astfel se expun la anumite riscuri. Nici angajatorii nu sunt însă scutiți de vină. De multe ori ei nu iau măsuri de verificare a lucrătorilor și nu îi instruiesc corespunzător. ”În multe cazuri nu există proceduri de lucru clare, precise, care să vorbească despre cum ar trebui angajatul să facă operația respectivă, însă, de cele mai multe ori, vina o poartă lucrătorul”, a spus Becheanu. Câteva exemple din 2015 vorbesc clar despre felul în care s-au produs accidentele. ”Anul acesta, în timpul unei operațiuni de sortare de fier vechi, un angajat trebuia să taie niște jante auto. El s-a suit pe grămada de fier, i-a dat foc, iar zona adiacentă s-a încălzit. Un obiect sub presiune i-a explodat în picior și l-a rănit. În cazul acesta ne confruntăm cu o operație executată necorespunzător chiar de către victima accidentului, care trebuia să procedeze altfel - să extragă bucata, să o pună pe platformă și să o taie”, a explicat inspectorul-şef adjunct al ITM Constanţa. Și exemple de acest gen sunt multe. Potrivit lui Marian Becheanu, între 60 și 70% dintre accidentele de muncă din acest an au fost cauzate de utilizarea unor astfel de metode de lucru necorespunzătoare.