Constanța se luptă pentru titlul de ”Orașul Reciclării"

46 de orașe, având un total de 5 milioane de locuitori, s-au înscris în acest an în competiția ”Orașul Reciclării”, care se va derula timp de șase luni. Provocarea a fost lansată pentru a treia oară primăriilor municipalităților din România, care vor încerca să arate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie că au cel mai performant sistem de colectare separată a deșeurilor de ambalaje. Printre cele 46 de municipii și orașe care s-au înscris în acest an în competiție se numără și Constanța. Criteriile care stau la baza evaluării acestora în competiţie sunt: calitatea serviciilor de colectare separată a deşeurilor de ambalaje (însemnând accesul populaţiei la containerele colorate, aspectul acestora şi corectitudinea depunerii separate a deşeurilor în containere), cantitatea de deşeuri colectate separat per locuitor şi campaniile de conştientizare şi mobilizare a populaţiei pentru a separa deşeurile de ambalaje derulate pe parcursul celor 6 luni de competiţie. La finalul celor şase luni, câştigătorul va obţine titlul de ”Oraşul Reciclării” şi marele premiu: un parc tematic în valoare de 12.000 euro - un spaţiu inedit de relaxare amenajat cu mobilier realizat din deşeuri reciclabile. În plus, în premieră anul acesta, Eco-Rom Ambalaje va premia şi municipalităţile clasate pe locurile al II-lea şi al III-lea. Câștigătorii celor trei premii vor fi desemnați în luna septembrie.