Constanța stinge lumina de Ora Pământului

Ora Pământului va fi sărbătorită, sâmbătă, 28 martie, între 20.30 și 21.30, în zeci de oraşe din ţară, unde vor fi stinse luminile timp de o oră, printre manifestările pregătite pentru acest eveniment fiind crosuri, tururi pe bicicletă, plimbări nocturne şi spectacole la lumina lumânărilor. Constănțenii se alătură și în acest an mișcării de sensibilizare a utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. În acest an, campania este o invitație ca fiecare cetățean să dăruiască energia naturii de Ora Pământului (Earth Hour) și apoi în fiecare zi, contribuind astfel la un mediu mai curat, mai bine îngrijit și, deci, mai sănătos. ”Mesajul și îndemnul nostru pentru comunitatea Earth Hour din România este ”Dăruiește naturii din energia ta!”, spun organizatorii mișcării la nivel național. La Constanța, Ora Pământului se desfășoară sub sloganul ”Să lăsăm Pământul să respire timp de o oră, în parcul Tăbăcărie”, la acțiune fiind așteptate să participe mai multe unități școlare din județ. Cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Constanța, iluminatul stradal se va stinge în zona parcului Tăbăcărie. Totodată, vor stinge lumina și Primăria, Consiliul Judeţean Constanța, Prefectura, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, Universitatea Maritimă, Universitatea ”Ovidius”, Casa de Cultură a Sindicatelor și Jandarmeria. Participanții la acțiunea din parcul Tăbăcărie vor amplasa peste 2.000 de lumânări atât pe marginea aleilor, pentru a marca traseul, cât și pe spațiul verde, astfel încât să reprezinte diverse simboluri stilizate, în legătură directă cu natura și cu protecția mediului. ”De asemenea, se va organiza și o tombolă mai specială, unde sunteți invitați să aduceți becurile uzate și astfel aveți ocazia de a primi un premiu special”, spun organizatorii.