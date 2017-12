Constanța, vizitată de 2.500 de turiști străini

Navele de croazieră care acostează în Portul Maritim Constanța aduc săptămânal mii de turişti străini, unul dintre factorii care contribuie la această evoluție fiind și contextul politic nefavorabil din Ucraina. Ieri, la Terminalul de Pasageri au acostat, la ora 8.00, două nave de croazieră. Pentru prima dată în acest sezon, în Portul Constanța, nava ”Riviera” a venit cu 1.100 de pasageri la bord, cei mai mulți fiind americani. Potrivit declaraţiilor administratorului Terminalului de Pasageri din Portul Constanţa, Teodor Patrichi, „Riviera”, cu o lungime de 240 de metri, este un client fidel al portului şi face parte dintre cele mai mari şi luxoase nave care ajung în fiecare an la Constanţa. După ce au coborât de pe navă, o parte dintre turişti au fost preluaţi de autocare şi duşi să viziteze Bucureștiul și Delta Dunării. Alții, în schimb, au dorit să facă un tur al orașului Constanța și să viziteze principalele obiective turistice. ”Este pentru prima dată când vin în România. Abia aștept să vizitez orașul Constanța. Am înțeles că are o istorie frumoasă”, a spus un turist american. Nava vine de la Nesebar (Bulgaria) și va pleca astăzi, la ora 18.00, spre Batumi (Georgia). Cea de-a doua navă ”Aida Aura”, care a și plecat ieri, la ora 21.00, spre Varna (Bulgaria), avea la bord 1.372 de pasageri nemți, austrieci, francezi și olandezi. ”Aida Aura” are 203 metri lungime şi o capacitate de 1.700 de pasageri. În următoarele zile sunt programate să ajungă în Portul Constanţa şi alte nave maritime şi fluviale, precum ”Aegean Odyssey”, ”Costa Deliziosa”, ”Silver Spirit”, ”River Concerto” și ”Viking Sineus”.