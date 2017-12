Constănțeanca Sevil Shhaideh, noul ministru al Dezvoltării

Ceea ce era doar un simplu zvon, ieri, s-a confirmat. Constănțeanca Sevil Shhaideh este noul ministru al Dezvoltării. Oficializarea s-a făcut ieri după-amiază, când noul șef al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a depus jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis. Postul de ministru al Dezvoltării a rămas vacant după ce Liviu Dragnea a demisionat în 15 mai, ziua în care a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare în dosarul privind fraude la referendumul din 2012, pentru demiterea lui Traian Băsescu. Sevil Shhaideh este al treilea ministru pe care Constanța îl dă în ultimii 10 ani, după Puiu Hașotti la Cultură (25 iunie 2012 - 21 decembrie 2012) și Nicolae Nemirschi (22 decembrie 2008 - 2 octombrie 2009) la Mediu. Inițial, pe lista celor nominalizați să preia Ministerul Dezvoltării au mai figurat Ioan Rus, actualul ministru al Transporturilor, Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii, și Rovana Plumb, ministrul Mediului. După o analiză amănunțită, conducerea Guvernului a ales-o pe Sevil Shhaideh, care are o vastă experiență în administrația publică.

EXPERIENȚĂ În vârstă de 50 de ani, Sevil Shhaideh a ocupat până acum funcția de secretar de stat în MDRAP, pe care o deține din 2012. Până să ajungă în Guvern, Shhaideh a fost timp de aproape 20 de ani director de servicii în Consiliul Județean Constanța (CJC). În perioada 1987 - 1991, ea a fost angajată ca analist programator la Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Constanţa, iar din 1991 și până în 1993 a fost manager de Sisteme Informatice la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Constanţa. Ulterior, din 1993 și până în 2007, Shhaideh a fost director de Sisteme Informatice în CJC, iar între anii 2007 și 2012 a condus Direcţia Generală de Proiecte din CJC, având ca principale atribuții coordonarea şi managementul proiectelor cu finanţare europeană.

OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT Sevil Shhaideh este văzută ca un adevărat profesionist. Foștii săi colegi au numai cuvinte de laudă la adresa ei. ”Nu are importanță că vine de la Constanța și că a lucrat în CJC, Sevil este unul dintre cei mai buni profesioniști în administrație cu care am lucrat. Un funcționar public de excepție. Cred că este omul potrivit la locul potrivit”, a spus vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir. La rândul său, Cristi Darie, celălalt vicepreședinte al Consiliului, a spus că nu a văzut un om cu o așa mare capacitate de muncă. ”Sevil stătea până la miezul nopții la birou pentru a termina proiectele. E un mare plus pentru Guvernul României”, a punctat Darie.

La rândul său, senatorul Nicolae Moga, care este președintele interimar al organizației județene Constanța a PSD, a declarat că social democrații au susținut-o pe Sevil Shhaideh pentru postul de ministru. ”Ministerul Dezvoltării este unul dintre cele mai grele portofolii. Acolo sunt de gestionat foarte mulți bani, care sunt destinați pentru dezvoltarea țării. Iar Sevil Shhaideh este persoana potrivită pentru a conduce acest minister, deoarece are o vastă experiență în gestionarea fondurilor europene”, a spus Moga.