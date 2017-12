Constănțenii, îndemnați să facă „Un gest pentru o viață”

În seara de Moș Nicolae, Salvați Copiii, filiala Constanța va demara campania ”Un gest pentru o viață”, prin care va promova în rândul publicului larg numărul de donații prin SMS 8833, în valoare de 2 euro. Campania este menită să susțină Programul național de reducere a mortalității infantile, pentru modernizarea maternităților şi a secțiilor de nou-născuți, precum şi pentru oferirea de suport parental. Debutul campaniei a avut loc vineri, 5 decembrie, de la ora 16.00 la Maritimo Shopping Center din Constanța, printr-un spectacol de dans, teatru și muzică, dar a existat și o expoziție cu vânzare de podoabe pentru Crăciun și prăjituri. ”Mulțumim partenerilor noștri, Școala Primară ”P. Ispirescu” și Club Amicii din Constanța, precum și adolescenților voluntari din Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia, care au făcut posibilă lansarea campaniei în această seară magică, de poveste la Maritimo Shopping Center”, a declarat președintele filialei Constanța - Organizația Salvați Copiii, psiholog Carmen Faliboga. Inițiativa din acest an vine în continuarea campaniei de strângere de fonduri ”Bun venit pe lume!”, grație căreia, în doar doi ani (2012-2014), Salvați Copiii a reușit să echipeze cu aparate vitale 54 de secții de nou-născuți din 33 de județe ale țării, acordând, astfel, o șansă la viață pentru peste 10.000 de nou-născuți. ”În cadrul campaniei Un gest pentru o viață, strângem fonduri pentru 15 maternități din Constanța - Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, București, Argeș, Brașov, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț, Suceava, Timiș și Vaslui”, au anunțat organizatorii într-un comunicat. Din fericire, cifrele oficiale demonstrează o îmbunătățire vădită a situației. La trei ani de la demararea campaniei, rata mortalității a scăzut de la 10,1‰ la 8,5‰ - așadar, o scădere importantă, de aproape 1.000 de decese în cifre absolute. Chiar și așa, în continuare, în România, un copil mai mic de 1 an moare la fiecare 5 ore, iar țara noastră se situează în continuare pe primul loc în clasamentul ratei mortalității infantile (pentru comparație, media europeană este de 4‰). Principala cauză de mortalitate infantilă a devenit prematuritatea, care înregistrează o creștere semnificativă în aproape toate țările lumii. Copiii prematuri au mai mari șanse de supraviețuire acum, decât aveau în 1990, dar aceasta depinde de îngrijirile pe care le primesc înainte de a se naște și în primele ore de viață. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, 90% din copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% din acești copii mor. În perioada 1 ianuarie - 1decembrie 2014, conform datelor furnizate de Spitalul Clinic Județean și de Urgență Constanța, la Maternitatea Constanța s-au înregistrat 3.066 nașteri, din care 390 nașteri premature. 43 din bebelușii născuți prematur au decedat.