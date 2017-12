Constănțenii, invitați să adopte câini

10:01:01 / 18 Iulie 2015

mda

cand ii adoptati doar asa ca sa nu fie eutanasiati ganditi-va la IONUT ! Ganditi-va ca ti se poate intampla si tie , copilului tau sau nepotilor tai ! Da , tin la cainele meu, il tin in curte , are 300 metri patrati numai ai lui, il scot in parc si il luam cu noi la drumetii la munte dar am parte de momente de calvar cand ma trezesc pe strada cu copilul de mana ca ma ataca furioasa o satra de caini furiosi ca indraznesc sa ma plimb pe aleea lor.