Constanța, fără apă caldă!

00:42:49 / 08 Septembrie 2015

Ia ganditi-va putin...

Cum de se face ca, pana anul trecut, aveau nevoie de 1,5 - 2 saptamani pentru "reparatii" si "remedieri" la jumatate de oras si tot atat pentru cealalta jumatate? Chiar si un prost isi da seama de faptul ca nu ai cum sa repari in 3 zile ceea ce reparai pana anul trecut in timp de aproape 3 ori mai lung. Asa incat, se trage o concluzie: in anii trecuti, frecau menta si ne chinuiau, lasandu-ne fara apa calda, prefacandu-se ca au mari si importante remedieri de efectuat. Probabil ca munceau 2-3-4 zile, in rest isi bateau joc de noi, ca sa li se justifice timpul "muncit" si banii meritati. Javre! Poate ca, cu acest nou director, lucrurile vor sta altfel! Sa speram!