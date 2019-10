Constanța - 122 de ani tradiție în învățământul militar post liceal de marină

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanța a sărbătorit marți, 8 octombrie, 122 de ani de la înființare. Pe 8 octombrie 1897, prin Înaltul Decret nr. 3110 semnat de Regele Carol I a fost aprobat „Regulamentul de funcționare al Școlii de submecanici și submaeștri de marină”, instituție precursoare a actualei școli.

În istoria sa de peste un secol, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, unica instituție cu acest profil din țară, a oferit marinei militare și comerciale peste 8.000 de profesioniști specializați în exploatarea, întreținerea și repararea tehnicii și armamentului de la bordul navelor.

„Aniversarea celor 122 de ani de învățământ postliceal de marină este un moment bun pentru a evoca istoria noastră de până acum și de a remarca evoluția profesiei de maistru militar de marină. Faptul că, an de an, consolidăm structurile Forțelor Navale Române cu noi promoții de absolvenți apreciați inclusiv de partenerii noștri din NATO, în contextul misiunilor externe, ne oferă justificarea și motivația necesare pentru a duce mai departe obiectivele acestei școli. Anul acesta am avut parte de un aflux considerabil de candidați la cele două sesiuni de admitere. Este îmbucurător să știm că, în continuare, oferim perspective de carieră atractive pentru tineri. La aniversarea celor 122 de ani de existență a Școlii Militare de Maiștri Militari de Marină, ne luăm angajamentul de a ține pasul cu nevoia de personal tehnic din cadrul Forțelor Navale Române și de a continua să oferim educație de calitate, la standarde internaționale, viitorilor tehnicieni din marina militară”, susține comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, comandorul Viorel-Vasile ROMAN.

Elevii militari participă activ, în scop de instruire, la misiuni și exerciții militare navale, sub îndrumarea maiștrilor militari cu experiență, de la bordul navelor de luptă. De asemenea, la finalul primul an de studiu, elevii militari desfășoară stagiul de pregătire marinărescă la bordul navei-școală „Mircea”.

Pe lângă instruirea de specialitate pe care o oferă tinerilor, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale are o preocupare deosebită și față de mediul înconjurător. De mai multe ori pe an, elevii militare și cadrele militare iau parte la activități de voluntariat și de conștientizare a populației privind riscurile la care este supus mediul.

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” are o durată de doi ani şi formează, din absolvenţi de liceu, maiştri militari de marină în opt specializări: Timonier şi tehnică de navigaţie navală, Artilerie navală şi antiaeriană, Rachete navale şi antiaeriene, Arme sub apă, Comunicaţii navale şi observare semnalizare,Radiolocaţie navală, Motoare şimaşininavale, Motoare şiinstalaţii electrice navale.

La sfârșitul perioadei de școlarizare, după susținerea examenelor de competenţă profesională, absolvenţilor li se acordă: Brevet de maistru militar, Certificat de calificare profesională, nivel 5 și sunt repartizați în unitățile Forțelor Navale.