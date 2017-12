CONSTANŢA - Locuitorii din Colegiul 9 vor club de pensionari la Cireşica

Sîmbătă, la sediul PSD, deputatul constănţean Antonella Marinescu s-a întîlnit cu preşedinţii organizaţiilor locale arondate Colegiului nr. 9. La întîlnire au participat preşedintele organizaţiei municipale Gelu Dae, viceprimarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, directorul Direcţiei Corp Control din Primăria Constanţa, Ionuţ Pripişi, şi consilierii locali Paula Cioceanu, Ecaterina Prodan, Mihalache Muşat şi Vasile Chirondojan. S-au discutat problemele cu care se confruntă cetăţenii din cartierele Tomis II, Tomis III, Tomis Nord, Faleză Nord, Palazu Mare, urmînd ca preşedinţii să aducă, în termen de o săptămînă, o informare privind problemele de natură edilitară, cît şi problemele de natură socială a oamenilor din colegiu. Antonella Marinescu a declarat că are nevoie de sprijinul preşedinţilor de organizaţii locale pentru a cunoaşte mai bine problemele cu care se confruntă locuitorii colegiului pe care îl reprezintă în Parlament. „În primul rînd, am dorit să mă întîlnesc cu preşedinţii organizaţiilor locale PSD pentru a le mulţumi pentru ajutorul oferit în campanie, dar şi pentru a le prezenta pe scurt care este activitatea mea în Parlament. Le-am cerut să îmi prezinte toate problemele cu care se confruntă, pentru a vedea cum le putem rezolva. De asemenea, i-am anunţat că, în vară, vom deschide şi punctul de la Tic-Tac. Am primit solicitări pentru deschiderea unui club de pensionari şi a unui pavilion de vară în zona Cireşica. Avem cîteva locaţii, rămîne de văzut să vedem unde le putem face. De asemenea locuitorilor din Palazu Mare le-am transmis că, din februarie 2010, RAJA are alocaţi bani din Programul Operaţional Sectorial de Mediu pentru extinderea reţelei de canalizare în zonă“, a declarat Antonella Marinescu.