CONSTANŢA - Marinarii fregatei ITS EURO, în vizită la Primărie

Directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, a primit ieri vizita unei delegaţii a fregatei ITS EURO, condusă de comandatul Marco Terrinoni. Italienii, care nu se află la prima vizită la Constanţa, au declarat că au dorit să cunoască autorităţile constănţene şi să afle din istoria românilor, ţinînd cont de faptul că oraşul nostru este legat de istoria Italiei. Marco Terrinoni a afirmat că a rămas impresionat de oraşul Constanţa, “care are o istorie bogată“. Comandantul fregatei italiene ITS EURO a fost primit de reprezentanţii Primăriei Constanţa în a doua zi a vizitei oficiale pe care nava de război o efectuează în România. La finele întrevederii, cele două părţi şi-au înmînat mici cadouri. Petrică Munteanu a oferit albumul oraşului, iar străinii au dăruit Primăriei Constanţa sigla navei ITS EURO. Vizita la Primăria Constanţa a fost precedată de o întîlnire a delegaţiei italiene cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). La bordul vasului militar se află şi viceamiralul Roberto Cesaretti, comandantul operaţiunii „Active Endeavour”, dar şi Francois Bureau, asistentul secretarului general al NATO pentru Diplomaţie Publică. Fregata ITS EURO a venit la Constanţa direct din Marea Mediterană, unde a participat la misiuni de securizare a traficului naval, alături de fregatele marinei române.