CONSTANŢA - Parcări asfaltate în locul garajelor

Primăria Municipiului Constanţa a demarat, la începutul anului, un program de reamenajare a parcărilor. Pentru a crea un număr mai mare de locuri de parcare, s-a luat decizia dărîmării tuturor garajelor din municipiu, în locul acestora urmînd să se amenajeze parcări. Una din zonele unde locul garajelor a fost luat de parcări se află în cartierul Km 4-5, în zona străzii Liliacului. Directorul Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Constanţa, Ionuţ Pripişi, a declarat că, în urma acestui program demarat de municipalitate, s-au creat mai multe locuri de parcare. „Pe Liliacului am dărîmat aproximativ 50 de garaje şi am făcut locuri de parcare pentru locuitorii din zonă. Astăzi, (n.r. - ieri) am terminat de asfaltat toate parcările din zonă. Programul Primăriei va continua în tot municipiul Constanţa şi sînt sigur că, la finalizarea lui, aproape că vom dubla numărul locurilor de parcare“, a declarat Ionuţ Pripişi. În zona blocurilor C1, C2, C6, şi C4 din cartierul Km 4-5 au fost realizate trei parcări cu suprafeţe de 300 mp, 150 mp şi 200 mp.