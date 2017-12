Constanța - portret neconvențional în pași de dans

Constanța are o frumoasă carte de vizită. Una inedită, în care imaginile ce surprind locuri cu poveste din oraș, dar și din afara lui, de la Cheile Dobrogei, sunt prezentate în pași de dans. Pe parcursul unui sfert de oră, publicul prezent sâmbătă seară la Cinema Cityplex din Tomis Mall a urmărit, în premieră, scurtmetrajul „Constanța. A Dancing City”. Îndrăgostită iremediabil de mare, regizoarea Carmen Lidia Vidu, din Arad, a inițiat în 2012 proiectul „A Dancing City”, în care au fost incluse orașele: Cluj, Timișoara, Brașov, dar și Capitala. Constanța lipsea, dar cu ajutorul Iuliei Pană, în calitate de producător, proiectul a continuat. Astfel s-a născut „Constanța. A Dancing City”, un portret neconvențional al orașului de la Marea Neagră. „Povestea” este prezentată, în pași de dans, de: Sofia Sitaru-Onofrei, Victoria Creț, Cosmin Adrian, Codruţa Bălan, Grațiela Stan, Mihai Adelin Adrian, Alexandra Cacaraci, Cristiana Drăgan, Maria Manea și Marian Sas. Acestora li s-a alăturat și actrița Mirela Pană. Scurtmetrajul a fost realizat anul trecut, pe parcursul unei săptămâni cu filmări intense, pe plajă, la Cheile Dobrogei, dar și sub... apă.

„A fost o mare provocare și o mare bucurie să realizez acest film. Am vrut să investim în munca noastră. În proiectul „A Dancing City”, București, Brașov, Timișoara și Cluj s-au unit într-un singur film, dar Constanța are un film și un proiect aparte, dar și un blog și un site aparte, în care am postat date despre fiecare dansator, fiecare loc”, a spus Carmen Lidia Vidu.

„O EXPERIENȚĂ UNICĂ, O MARE PROVOCARE” „Este prima mea apariție într-un film de scurtmetraj. A fost o experiență unică, dat fiind faptul că am dansat în niște locuri neconvenționale, care te pun în încurcătură. Ne-am adaptat imediat la... mediu. Inițial am fost la stadionul „Farul“, unde m-am simțit în largul meu, am fost relaxat, foarte natural. A fost o mare provocare și mă bucur că în acest oraș a fost finalizat cu succes un proiect de acest gen. Să sperăm că vor mai fi și altele care să pună în valoare generația noastră”, a spus Cosmin Adrian, unul dintre protagoniștii scurtmetrajului, student în anul al III-lea la Facultatea de Arte - specializarea Coregrafie a Universității „Ovidius”. Sâmbătă, pe holurile Cityplex a fost deschisă și o expoziție de fotografie cu imagini din film, semnată de Adrian Bulboacă, director de imagine al proiectului.

Muzica îi aparține lui Ovidiu Chihaia, vocea este a Elenei Vasilache, cea care și-a făcut debutul în peisajul muzical cu trupa constănțeană Angels, fiind apoi fondatoare a trupei Candy, alături de Giulia și Cream. De montaj s-a ocupat Cristina Baciu.

Filmul a fost posibil cu sprijinul Centrului Cultural Județean „Teodor T. Burada” și al Consiliului Județean Constanța. „Este o prezentare inedită, neașteptată a Constanței. În acest fel facem o reclamă cu totul specială orașului, locurilor noastre”, a spus directorul Centrului Cultural Județean „Teodor T. Burada”, Doina Voivozeanu. Potrivit acesteia, filmul a fost prezentat, tot sâmbătă seară, și la Helsinki.

ÎN DRUM SPRE RECUNOAȘTEREA FESTIVALIERĂ Scurtmetrajul a fost înscris deja la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), dar și la festivaluri de film de dans de peste hotare, care se desfășoară la Barcelona și Melbourne, precum și pe o platformă franțuzească dedicată filmelor de scurtmetraj.

De luni, 29 februarie, filmul „Constanța. A Dancing City” va putea fi urmărit online.

