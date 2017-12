CONSTANŢA - Proprietarii cu mai multe locuinţe, obligaţi să depună declaraţii speciale

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi ale Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa atrage atenţia asupra faptului că persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă că au obligaţia să depună declaraţii speciale de impunere, în vederea majorării impozitului pe imobilele dobîndite în urma celei de la adresa de domiciliu. Termenul legal pentru depunerea declaraţiilor speciale este de 30 de zile, calculate de la data obţinerii dreptului de proprietate asupra noii locuinţe. Potrivit afirmaţiilor directorului executiv al SPITVBL, Carmen Trentea, această obligativitate revine şi cetăţenilor străini care deţin în proprietate, pe teritoriul României, mai multe locuinţe. Spre exemplu, un cetăţean străin care are în proprietate o locuinţă la Braşov şi care pe parcursul acestui an a cumpărat un apartament la Constanţa, are obligaţia ca, în termen de 30 zile de la dobîndirea acestuia, să depună la agenţia fiscală la care este arondat imobilul declaraţia de luare în evidenţele fiscale ale SPITVBL Constanţa şi declaraţia specială pentru majorarea impozitului datorat, avînd în vedere că este cea de-a doua clădire situată pe teritoriul României. „Impozitul pentru prima clădire, în afara celei de adresă de domiciliu, va fi majorat cu 15%, pentru cea de-a doua, cu 50%, pentru cea de-a treia, cu 75%, iar pentru cea de-a patra şi următoarele, cu 100%. Precizăm că, pentru clădirile dobîndite prin succesiune legală, contribuabilii nu vor achita un impozit majorat, chiar dacă certificatul de moştenitor a fost încheiat ulterior actului de vînzare-cumpărare al imobilului de la adresa de domiciliu. Declaraţiile speciale pot fi remise agenţiilor fiscale prin scrisori recomandate, în termenul legal de 30 de zile, calculat pînă la data poştei“, a declarat Trentea. Formularul tipizat şi adresa agenţiei fiscale se găsesc pe site-ul instituţiei: www.spit-ct.ro. Accesînd site-ul instituţiei, contribuabilii se pot informa şi în privinţa arondării proprietăţii lor la agenţiile fiscale. Depăşirea termenului legal pentru depunerea declaraţiei fiscale, precum şi completarea formularelor cu informaţii eronate se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din minimum.