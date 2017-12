CONSTANŢA - Ziua Persoanelor Vîrstnice, sărbătorită în pavilioanele de vară

Vîrstnicii din Constanţa au sărbătorit, ieri, cu fursecuri şi băuturi răcoritoare, Ziua Internaţională a Persoanelor Vîrstnice, în fiecare pavilion de vară amenajat de Primăria Constanţa. Şeful Serviciului Administrare Cluburi Pensionari din cadrul Primăriei Constanţa, Mădălina Laciu, a declarat că astfel de acţiuni pentru pensionari au loc în fiecare an, dar vîrstnicii sînt sărbătoriţi şi cu alte ocazii. „De Ziua Internaţională a Persoanelor Vîrstnice, în fiecare pavilion de vară s-a organizat un program artistic de muzică populară, au fost servite băuturi răcoritoare şi fursecuri iar pensionarii au avut parte de distracţie”, a declarat Mădălina Laciu. Ca în fiecare an, alături de pensionari, a fost şi primarul Constanţei, Radu Mazăre. El a fost prezent la pavilionul de vară din incinta Ţării Piticilor din Parcul Tăbăcărie pentru a le spune personal vîrstnicilor „La mulţi ani!”. „Am mărit plafonul, de la şapte la opt milioane de lei, pentru acordarea pachetelor cu alimente destinate pensionarilor şi au sărit pe mine liberalii şi democraţii, să mă întrebe de ce măresc plafonul, însă consider că astfel trebuie să procedăm”, a declarat consternat primarul. Faptul că liberalii şi pedeliştii au luat în derîdere programele sociale ale municipalităţii i-a indignat pe vîrstnicii prezenţi în Parcul Tăbăcărie. Ei au susţinut că au nevoie de ajutor pentru că nu se pot descurca cu o pensie de doar cîteva milioane şi au declarat că îl susţin în continuare pe Mazăre pentru acţiunile sale, pentru că sînt benefice. De altfel, în urmă cu două zile, în cadrul şedinţei de Consiliu Local Municipal, consilerii PNL nu au fost de acord cu mărirea plafonului pentru acordarea pachetelor cu alimente de la 700 la 800 de lei pe care Primăria Constanţa le acordă lunar, luînd în derîdere această acţiune cu o tradiţie de 10 ani, deşi pînă acum astfel de proiecte de hotărîri au fost aprobate fără probleme. Însă, hotărîrea de CLM a trecut şi fără votul liberalilor, făcînd posibilă mărirea numărului de pensionari care beneficiază de pachetele cu alimente.

Manifestări pentru pensionari, la Mangalia şi Cumpăna

Şi la Mangalia, aprox. 100 de pensionari au participat, ieri, la manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor de Vîrsta a III-a. Acest eveniment a ajuns la cea de-a doua ediţie şi va deveni o adevărată tradiţie pentru vîrstnicii de pe raza localităţii. “Astăzi, 1 octombrie (n.r. ieri), ne plecăm cu respect în faţa concetăţenilor noştri vîrstnici, pentru contribuţia însemnată pe care au adus-o de-a lungul anilor la dezvoltarea societăţii româneşti. Deşi adresăm urările în această zi de 1 octombrie, respectul nostru se îndreaptă în fiecare zi către persoanele de vîrsta a treia, a căror experienţă de viaţă şi înţelepciune trebuie valorificate în continuare pentru a perpetua capacitatea umană de a construi, pentru a susţine creşterea economică de care trebuie să se bucure toţi membrii societăţii, inclusiv persoanele vîrstnice. Iată de ce preocupările noastre au drept scop îmbunătăţirea standardului de viată al pensionarilor”, a declarat primarul Mihai Claudiu Tusac. Foaierul Casei de Cultură din Mangalia a fost gazdă primitoare pentru toţi cei care s-au înscris au participat la concursurile de şah, table sau la expoziţia gastronomică. La fiecare categorie au fost trei premianţi, care au primit obiecte electrocasnice în schimbul măiestriei demonstrate la categoriile de concurs amintite. Mai mult, după finalizarea competiţiilor, vîrsnicii s-au bucurat de un spectacol oferit de tinerii din trupa de teatru Thaliamar, coordonat de Aura Stuparu şi de un moment de dans modern asigurat de copii, ca un omagiu faţă de cei care sînt bunicii lor. 1 octombrie a fost sărbătorit şi de către pensionarii din Cumpăna. Aprox. 150 de vîrstnici s-au strîns, ieri după-amiază, la \"Clubul înţelepţilor\" din localitate, pentru a cîte un buchet de flori şi diplome de onoare din partea administraţiei locale, ca simbol al recunoştinţei şi al respectului faţă de vîrsta venerabilă pe care o au. Ei au asistat şi la un spectacol de balet susţinut de generaţia tînără, elevi ai Şcolii de Balet \"Nicolae Spirescu\" din Cumpăna, care a fost susţinut pe scena Casei de Cultură din localitate. De asemenea, vîrstnicii comunei Cumpăna au fost şi gazdele unei delegaţii din Anglia, pe care au însoţit-o în vizită prin localitate şi, ca nişte adevăraţi înţelepţi.

M. DRAGOMIR, T. IORGA