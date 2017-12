Constanţa a fost “prima sub linie” înainte de sferturi

Echipa judeţului Constanţa a fost eliminată după faza a doua a Campionatului Naţional de fotbal al Selecţionatelor Judeţene de juniori sub 16 ani, fiind prima formaţie care a ratat calificarea în sferturi de finală. Din cele şase grupe, s-au calificat mai departe echipele de pe primul loc plus două formaţii de pe locul secund, care au acumulat cel mai mare număr de puncte în disputele cu câştigătoarele de grupe. Constanţa a ocupat locul 3 în clasamentul separat al formaţiilor de pe locul 2, cu un punct şi golaveraj 0-3, fiind precedată de Bihor (4p) şi Braşov (1p, golaveraj 1-2). „Calificarea s-a pierdut în meciul de acasă cu selecţionata Bucureştiului, scor 0-0, când echipa noastră a reuşit un joc bun din toate punctele de vedere, însă a ratat foarte mult. O victorie la orice scor ne-ar fi calificat mai departe şi consider că am fi meritat un loc în sferturi”, a declarat antrenorul principal al selecţionatei constănţene, Gabriel Şimu. În semifinalele competiţiei organizate de FRF se întâlnesc Bucureşti şi Bacău (5-0 în tur), respectiv Timiş şi Argeş (0-1 în tur).

Echipa din Constanţa a pierdut un singur meci în această competiţie, 0-3 în returul cu Bucureşti din faua a doua, însă eşecul a fost decisiv pentru eliminare. „În mare măsură am fost mulţumit de copii, s-a văzut o creştere semnificativă din punct de vedere al organizării jocului, atât pe faza de atac, cât şi pe cea de apărare. Sper că au înţeles că această competiţie a fost creată pentru ei şi că pe viitor vom mai auzi de aceşti juniori”, a continuat Şimu, care a fost ajutat de secundul Doru Lupu. Iată lotul utilizat de selecţionata Constanţei: B. Nicolae (FC Farul Constanţa), C. Bechea (Portul Constanţa) - portari; Cl. Popa, G. Burcea, D. Romaşcanu, I. Abdula, G. Ianuşi, N. Culeţu (toţi de la Farul), G. Ştefan (Portul), Ad. Şchiopu, A. Malanca (ambii de la Sparta Techirghiol) - fundaşi; V. Hergheligiu, Al. Talaşman, E. Gheorghe, M. Fotescu (toţi de la Portul), S. Sicrieru, Fl. Ciorbaru, D. Prodan (toţi de la Farul), A. Muşat (CS Agigea), C. Bîrbora (Callatis Mangalia) - mijlocaşi; C. Dincă, Fl. Braşoveanu, M. Braşoveanu (toţi de la Farul) - atacanţi.

„Aş vrea să mulţumesc conducerii AJF Constanţa, domnulor Vasile Mihu şi Stere Guteanu, pentru modul cum s-au ocupat de bunul mers al echipei şi pentru că au fost în permanenţă alături de noi. Le mulţumesc colegului meu, Doru Lupu, dar şi antrenorilor de la cluburile care ne-au pus la dispoziţie jucătorii, în special Ion Constantinescu şi Mihai Turcu, de la Farul. De asemenea, le mulţumesc cluburilor care ne-au ajutat cu terenul de antrenament, Portul, şi cu terenul de joc, Sparta Techirghiol”, a mai spus Şimu.