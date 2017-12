La finele săptămînii trecute s-a desfăşurat, la Cluj-Napoca, faza finală a "Cupei Danone" la fotbal, competiţie rezervată şcolilor generale. La acest turneu final a participat şi echipa Şcolii Gen.Nr.6 "Nicolae Titulescu" Constanţa (director: Constantin Boroianu). Formaţia constănţeană s-a dovedit a fi cea mai bună în faza zonală de la Constanţa, care s-a desfăşurat luna trecută pe terenul “Voinţa”. Componenţii echipei şcolii nr.6 sînt legitimaţi in-corpore la clubul Metalul Constanţa şi au fost însoţiţi la Cluj-Napoca de antrenorul de la club, Robert Manea. Constanţa a început turneul desfăşurat pe stadionul “Ion Moina” cu un eşec, 0-1 cu Timişoara, iar partida a doua a cîştigat-o categoric în faţa reprezentantei Bucureştiului, cu 5-1. În ultima partidă, constănţenii s-au înclinat, 1-2 în faţa reprezentantei oraşului Cluj-Napoca, după ce la pauză au condus cu 1-0. Constanţa s-a clasat la final pe locul al treilea, iar turneul a fost cîştigat de Timişoara, care s-a impus la lovituri de departajare în faţa gazdelor. Astfel, echipa din Timişoara şi-a cîştigat dreptul de a reprezenta ţara noastră la Finala Mondială a "Cupei Danone" ce se va desfăşura în luna septembrie în Franţa, la Lyon, unde printre invitaţi se numără şi “căpitanul” naţionalei Franţei, Zinedine Zidane. Dacă s-ar fi acordat titlul de golgeter al competiţiei acesta ar fi revenit constănţeanului Florin Costin Bănică, acesta înscriind toate cele şase goluri ale constănţenilor! “Sînt mulţumit de evoluţia copiilor, însă mi-aş fi dorit o clasare măcar pe locul second. Ne-a fost la îndemînă acest lucru pentru că am am condus la pauză în meciul cu Cluj-Napoca, dar în cele din urmă am fost învinşi”, a explicat Robert Manea prestaţia elevilor săi. Echipa constănţeană a aliniat la această competiţie un lot de 14 jucători: Emanuel Bagia, Octavian Popa, George Gărgăriţă, Cosmin Stanciu, Andrei Lixandru, Mihai Cristian Surghie, Nicolas Plamuţi, Ionuţ Alexandru Cogean, Darius Schiaua, Florin Costin Bănică, Petruţ Stavian, Florin Ignatenco, Andrei Pletea şi Dani Stan.