Constanța a rămas cu patru sportivi la JO 2016

Lista sportivilor calificați la Jocurile Olimpice 2016, anunțată săptămâna trecută de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), cuprindea șapte reprezentanți ai orașului de la țărmul mării, însă evenimentele din ultimele zile au redus considerabil numărul acestora. Una dintre marile speranțe la o medalie, tenismena Simona Halep, a anunțat vineri seară, pe Facebook, că a decis să nu meargă la Rio din cauza virusului Zika. „Regret să vă anunț că am decis că nu voi participa la Jocurile Olimpice de la Rio. Motivul deciziei mele este îngrijorarea vis-a-vis de pericolul pe care îl poate implica virusul Zika. După numeroase discuții cu medicii și familia, am ajuns la concluzia că riscurile sunt mult prea mari pentru cariera mea sportivă și pentru sănătatea mea, mai ales ca femeie. Familia este mult prea importantă pentru mine. Nu pot risca să nu îmi pot clădi una proprie, după încheierea carierei în tenis. Știu că Jocurile Olimpice reprezintă un eveniment foarte important și regret cu adevărat circumstanțele. Sper ca și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, și românii să respecte decizia mea. Le urez succes tuturor participanților, în special delegației noastre. Voi continua să joc și să reprezint cu mândrie România la cât mai multe turnee”, a transmis sportiva în vârstă de 24 de ani. Anunțul îl afectează direct pe un alt constănțean, tenismanul Horia Tecău, alături de care Halep ar fi trebuit să participe în proba de dublu mixt de la JO 2016. „Am aflat de decizia Simonei. E decizia ei, ea știe cel mai bine ce-și dorește să facă. Dacă nu va participa la Rio, șansele de a intra în proba de mixt scad, pentru că ele depind de clasamentul pe care îl ai. Să vedem dacă intrăm cu următoarea jucătoare, pentru că lista la mixt este foarte puternică. Eu nu sunt îngrijorat, asta înseamnă că sunt inconștient? Nu, nu sunt. Știu că acest virus a apărut în mai multe locuri, nu numai în Brazilia. Am fost informați de toate măsurile care se vor lua acolo. Dacă există un minim de risc, noi vom face totul să fie în regulă. Nu m-am gândit nicio secundă să renunț la Rio pentru asta. Mă gândesc să îmi iau toate măsurile care se pot lua, dar nu m-am gândit deloc să nu particip la Rio”, a explicat Tecău. „Nu am de gând să comentez gestul Simonei Halep de a se retrage de la Jocurile Olimpice de la Rio. Aş ruga reprezentanţii media să nu folosească din nou termenii de Senzaţional, Scandal, Incredibil. Fiecare om decide ce este mai bine pentru el şi fiecare om este responsabil pentru alegerile lui. Respect decizia Simonei şi îi urez succes mai departe”, a comentat președintele COSR, Alin Petrache, decizia Simonei Halep.

VESTE DURĂ PENTRU KAIACIȘTI

Alți doi sportivi constănțeni, kaiaciștii Aurelian Ciocan şi Cosmin Lulciuc, ambii legitimați la CS Agigea, au aflat sâmbătă că nu vor mai face deplasarea în Brazilia. Cei doi făceau parte din echipajul României pentru proba de Kaiac 4 pe distanţa de 1.000 de metri, fiind selecționați după ce întreg lotul a fost suspendat din cauza dopajului cu meldonium. Federația Internațională a anunțat însă că Federația Română de Kaiac-Canoe a fost suspendată pe o perioadă de un an din toate competițiile internaționale la nivelul seniorilor, inclusiv Jocurile Olimpice, din cauza dopajului organizat. „Sută la sută este confirmat, nu mai mergem la Rio. Este mare păcat, pentru că noi nu avem nicio vină pentru cele întâmplate. Vina este a sportivilor care s-au dopat și a celor din jurul lor, pentru că eu nu cred că poate fi vorba de dopaj organizat. Ar fi fost o experiență extraordinară participarea la Jocurile Olimpice. În plus, cei doi sportivi ratează și Campionatele Mondiale de tineret, unde aveau drept de participare, pentru că suspendarea este valabilă doar la nivel de seniori. Înscrierile s-au încheiat însă, iar Ciocan și Lulciuc nu sunt pe listă, întrucât urmau să ia startul la Rio”, a spus antrenorul constănțean Ionel Rață, care ar fi trebuit să-i însoțească pe sportivi în Brazilia.

În aceste condiții, Constanța va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de la Rio de patru sportivi: Cătălina Ponor (CS Farul, gimnastică) - portdrapelul României, Eliza Samara (CS Farul, tenis de masă), Cristina Bujin (CS Farul, atletism, triplusalt) și Horia Tecău (tenis de câmp), dar și de doi antrenori, Viorel Filimon și Andrei Filimon, care pregătesc loturile feminin, respectiv masculin de tenis de masă.

