Constanţa, afectată de mortalitatea populaţiilor de albine

Iarna trecută, apicultorii s-au confruntat cu depopulări și mortalități de albine în peste 33 de județe, potrivit președintelui Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACAR), Ioan Fetea. Este posibil ca aceste efecte să apară din cauza rapiței și a culturii de floarea-soarelui care au fost tratate cu pesticide dăunătoare. Printre județele afectate s-ar putea afla și Constanța, mai ales că la noi în zonă se cultivă masiv rapiță și floarea-soarelui. ”Mai multe zone au anunțat mortalități de albine între 8 şi 10%. Între 3 și 5% este o moarte normală, tehnologică, însă dacă se depășește pragul de 5% ar trebui să ne punem semne de întrebare”, a declarat, pentru ”Telegraf”, președintele ACAR. El a adăugat că încă nu se știe cât de dezastruoase sunt efectele pe care pesticidele le-au produs asupra albinelor din județul nostru. ”Deocamdată este devreme să tragem o concluzie finală, deoarece temperaturile scăzute i-au împiedicat pe apicultori să umble în stupi. O revizie se va face peste aproximativ 7 - 10 zile, când se mai încălzește vremea, iar deocamdată așteptăm să se restrângă cuiburile. Cu siguranță, și Constanța va fi afectată, mai ales că în sudul și sud-estul României sunt culturi care au fost tratate și anul trecut, cum este și cultura de rapiță pe care o vom folosi peste vreo lună”, a subliniat președintele ACAR. Deși efectele acestor pesticide nu sunt imediate, ele apar în timp și se văd la următoarele generații de albine, iar depopulări se văd an de an. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine a precizat că Ministerul Agriculturii a trimis deja Comisiei Europene solicitarea de a primi încă o derogare de 120 de zile pentru folosirea acestor pesticide în tratarea culturilor agricole, menționând că suprafețele tratate cu substanțele respective s-au redus în România sub 250.000 de hectare, la jumătate față de anul trecut, iar în următorii doi ani vor dispărea total. Și asta deoarece, în urma tratamentelor, vor muri dăunătorii acestori culturi. Cu toate acestea, tratarea culturilor agricole cu pesticide nu este singurul motiv de îngrijorare. ”Mai sunt și alţi factori care dăunează albinelor, printre care schimbările climatice sau lipsa de polen”, a spus Ioan Fetea.