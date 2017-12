Constanţa, aproape de găzduirea Campionatului Mondial de Rugby

După Class 1 Romanian Grand Prix sau Campionatul European de Karate pentru copii, cadeţi şi juniori, Constanţa este aproape de a organiza un nou eveniment de mare importanţă. Este vorba despre Campionatul Mondial de Rugby Under 20, întrecere ce va avea loc în luna aprilie a anului viitor. O decizie finală în ce priveşte ţara organizatoare va fi luată peste două săptămîni, însă aşa cum declară unul din oficialii Federaţiei Române de Rugby (FRR), Cristian Butariu, România are prima şansă. “Cel mai convenabil din punct de vedere logistic este ca România să organizeze această competiţie, în două oraşe, Constanţa şi Bucureşti. Am găsit la Constanţa toate condiţiile necesare găzduirii unui astfel de eveniment. Alături de România mai candidează Hong Kong, Germania, Portugalia, Belgia şi Rusia, însă repet, România are cele mai mari şanse de reuşită“, a spus Cristian Butariu. Ieri, la terenul de rugby “Farul“ a fost prezent şi Philippe Bourdarias, director de turneu în cadrul International Rubgy Board (IRB), Philippe Bourdarias, care a inspectat baza sportivă. “Sînt mulţumit de condiţiile văzute aici. Arată foarte bine suprafaţa de joc, vestiarele, există cabină pentru controalele anti-doping, sînt terenuri de antrenament în apropiere, într-un cuvînt sînt condiţii bune“, a spus oficialul IRB. În cazul în care IRB îşi va da acordul ca România să organizeze acest Campionat Mondial, la Constanţa vor avea loc toate cele şase partide ale uneia din cele două grupe. Pe lîngă România, la acest Campionat Mondial de Rugby Under 20 mai sînt calificate Japonia, Zimbabwe, Papua Noua Guinee, SUA şi Canada. Celelalte două locuri vacante urmează să fie ocupate de Italia (dacă se va califica) şi o echipă din Asia.