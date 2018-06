Constanța are Consulat Onorific al Estoniei. Inaugurarea, marcată de #rezist

Premierul României, Viorica Dăncilă, şi omologul său eston, Jüri Ratas, au inaugurat duminică, Consulatul Onorific al Estoniei la Constanţa. Evenimentul a avut loc la Universitatea Ovidius. Este al doilea consulat onorific al Estoniei în România, după cel dn București. „Estonia are acum două consulate onorifice, unul în Bucureşti, iar celălalt la Constanţa. Astăzi putem spune că steagul eston flutură într-o regiune importantă a României. Estonia are peste 200 de consulate în peste 87 de ţări. Mă simt onorat că următorul consulat este aici, în Constanţa. Estonia şi România au o relaţie foarte bună. Iar acesta este un moment crucial pentru a întări relaţia noastră”, a afirmat premierul Estoniei. La rândul său, premierul Viorica Dăncilă a afirmat că ultimele zile au fost importante pentru intensificarea relaţiilor dintre cele două ţări. „Aş putea spune că ultimele zile au fost deosebit de importante pentru intensificarea relaţiilor bilaterale şi economice între România şi Estonia. Am avut discuţii cu primul ministru al Estoniei legate de intensificarea cooperării economice, am vorbit despre dorinţa României de a împărtăşi din experienţa şi expertiza în privinţa digitalizării, despre dorinţa României de a împărtăşi experienţa Estoniei în ceea ce priveşte preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene”, a spus Dăncilă. Funcția de consul onorific al Estoniei la Constanţa este ocupată de lect. univ. dr. Alexandru Bobe, Prorector cu dezvoltarea și implementarea strategiei administrative și a celei privind studenții și absolvenții.

Finalul evenimentului a fost marcat de un incident. Mai mulți protestatari au așteptat-o pe Dăncilă la ieşirea din Universitatea Ovidius. Unii dintre ei aveau tricouri pe care scria „Fără penali” şi au scandat „Demisia” și „Ruşine să vă fie”.