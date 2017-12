Constanţa are un nou superelicopter SMURD!

La doi ani și o lună de la tragicul accident de pe lacul Siutghiol, când un echipaj, format din pilot, copilot, medic și asistentă, a murit după prăbușirea unui elicopter SMURD, Consiliul Județean Constanța (CJC) a achiziționat un nou aparat de zbor, care a ajuns în urmă cu câteva zile în Constanța. Noul elicopter a fost achiziționat de către firma care a asigurat și vechiul aparat de zbor. Chiar dacă elicopterul a fost preluat de CJC, el va rămâne în custodia Inspectoratului General al Aviației, dar va fi folosit de SMURD în situații de urgență. „De luni, 16 ianuarie, avem operabil noul elicopter care se află la baza aeromedicală SMURD din Constanța și anunț că, la ora actuală, Constanța are unul dintre cele mai performante elicoptere pentru intervenții în cazuri medicale“, a declarat, marți, președintele CJC, Horia Țuțuianu, la prezentarea elicopterului. La rândul său, comandantul punctului de operare SMURD Constanța, Radu Jitariu, a afirmat că „este ultimul tip de elicopter din clasa lui și este mai performant din punct de vedere al motorizării decât precedentul (care s-a prăbușit în lacul Siutghiol)“. „Echiparea medicală identică cu cele pe care le avem în flotă și poate zbura în orice condiții meteo, mai puțin vânt“, a afirmat Radu Jitariu.

CE DOTĂRI ARE NOUL APARAT DE ZBOR

Elicopterul medical înlocuiește vechea aeronavă prăbușită în lacul Siutghiol, care a fost achiziționată de către Consiliul Județean Constanța în cadrul proiectului transfrontalier „Equipment to save Our Lives“. „Noul aparat de zbor are o valoare de aproximativ cinci milioane de euro și este superior din punct de vedere al dispozitivelor de iluminat, semnalizare și localizare în caz de urgență, inclusiv sub apă. Un alt plus al elicopterului medical tip H 135 sunt sistemele pneumatice de salvare pe apă. Pe de altă parte, motoarele aeronavei sunt mai puternice decât cele ale vechiului aparat. De asemenea, și sistemele de evacuare, navigație, orientare și măsurare tridimensionale sunt îmbunătățite. Ca dotări suplimentare amintim și stația radio Tetra Motorola cu căști de protecție echipaj și GSM“, a punctat Horia Țuțuianu.

DOI ANI DE LA TRAGEDIE

Amintim că, în 16 decembrie 2014, un apel disperat anunţa, la redacţia „Telegraf“, un eveniment incredibil: un elicopter s-a prăbuşit în lacul Siutghiol, în dreptul sensului giratoriu de la Butoaie, din staţiunea Mamaia. În tragedie, patru persoane și-au pierdut viața: pilotul, copilotul, un medic şi o asistentă. Elicopterul prăbușit era proprietatea Consiliului Județean Constanța, dar fusese dat în gestiunea Inspectoratului General de Aviație (IGAV) al Ministerului Afacerilor Interne și era utilizat de către SMURD pentru cele mai dificile misiuni. Cum elicopterul era asigurat, CJC fost înștiințat că va primi, de la societatea de asigurări, un elicopter nou.