Constanţa: arestare în premieră la nivel naţional

13:15:48 / 05 Februarie 2014

asa e bine

noi psd vrem sa salvam tara an urmatorul fel -sa desfintam toate partidele din romania .sa ramana psd la putere pana an anul 3000 era noastra -toti membri psd vor avea o pensie de 10000 euro pe viata -la toti membri psd li se vor da pensile de revolutionar anapoi dublate-toti psd vor avea afaceri doar cu statu - guvernantii vor fi obligati prin lege cand sunt an parlament sa doarma minim cinci ore pe zi restul timpului sunt obligati sa puna la cale doar afaceri personale-toti psd-isti vor avea imunitate indiferent ce fapre comit- toti psd-isti au dreptu la o vacanta de 6 luni pe an gratis din partea statului doar an dubai si insule exotice-psd-isti vor avea totul gratuit pana an anul 3000.exp caldura .pachete .apa.benzina etc-toate organele de control dna ani. anafa etc nu au voie prin lege sa se ia de membri psd------ basescu cu familia lui si urmasi lui vor munci antr-o mina de aur pana an anul 3000 si tot aurul scos va fi predat lui tov iliescu si lui felix nasu psd-ului --- toti cetateni romani vor lucra cu salariu minim pe economie care va fi de 400 lei .pensile vor vi toate de 100 lei si alocatile pt copii 1 leu -- doar asa vom construi ce a spus tov iliescu adica comunismul stintific si ideologic pana an anul 3000