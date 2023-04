Constanța. Au fost finalizate primele 209 apartamente din Boreal Plus

IMPACT Developer & Contractor, primul dezvoltator imobiliar înființat în România și totodată prima companie imobiliară listată la Bursa de Valori București (simbol bursier IMP), a finalizat primele 209 apartamente ce alcătuiesc Faza I de dezvoltare a ansamblului rezidențial Boreal Plus din Constanța.

Cele 209 apartamente sunt situate în trei blocuri cu regim de înălțime P+8E și P+11E și vor fi predate către noii proprietari începând cu luna martie. Totodată, dezvoltatorul a finalizat și o clădire de parcări cu 6 niveluri (S+P+4E) ce cuprinde 290 de locuri de parcare. Clădirea este dotată cu stații de încărcare a mașinilor electrice, două lifturi de mare capacitate, iar la subsol sunt disponibile boxe individuale pentru depozitare. Boreal Plus devine astfel primul ansamblu rezidențial din Constanța în care există o clădire de parcări supraetajate, disponibile pentru a fi achiziționate de rezidenți.

“Prima fază a ansamblului Boreal Plus a ajuns în cel mai frumos punct al procesului de dezvoltare, acela în care suntem pregătiți să înmânăm cheile locuințelor noilor proprietari. Apartamentele din Boreal Plus sunt definite în primul rând de siguranța și durabilitatea construcției, dar și de confortul pe care îl oferă în interior. Cu suprafețe vitrate mari, terase generoase, încălzire prin pardoseală și vedere panoramică spre Marea Neagră și Lacul Siutghiol, apartamentele din Boreal Plus sunt versatile și pot fi personalizate cu ușurință pentru a satisface exigențele unor tipologii diverse de clienți. Le-am pregătit clienților noștri și câteva apartamente gata mobilate, care pot fi vizitate oricând și care îi pot ajuta să se simtă “acasă” de la prima vizionare.”, a declarat Ovidiu Grinici, Sales Director IMPACT Developer & Contractor.