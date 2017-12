Constanţa, capitala muzicii latino

Primul Congres de Salsa din România a ajuns la final, după trei zile, în care muzica de calitate şi dansul au fost la ele acasă, la Sala Sporturilor din Constanţa. De vineri pînă duminică, Constanţa a devenit capitala muzicii latino, dansatori, profesionişti sau începători, luînd cu asalt primul Congres de Salsa din România. La eveniment au participat numeroşi dansatori, dar şi patru DJ şi mai mulţi instructori de salsa autohtoni, printre care şi Wilmark. În cele trei zile ale Congresului au avut loc mai multe demonstraţii de dans, care au prezentat diferite stiluri de salsa, precum şi alte dansuri latino. La eveniment au participat şi nume cu rezonanţă din acest domeniu, printre care Manuel Mascarel, Claudio Pacheco, Jose Ortiz.

Căldura sufocantă, care nu a dispărut nici măcar în timpul nopţii, nu a fost o piedică pentru cei care iubesc salsa, atmosfera fiind încinsă şi mai mult de perechile care se mişcau senzual sau sălbatic pe ritmurile ameţitoare. Deşi mulţi dintre cei prezenţi în ultima seară la Sala Sporturilor erau deja obosiţi, după ore întregi de dans şi de nesomn, aceste lucruri nu au mai contat în momentul în care muzica i-a… îmbiat la dans. Salsa este ca un drog, motivează numeroşi dansatori, dacă începi să înveţi cîţiva paşi, nu te mai poţi opri. Atît constănţenii, cît şi turiştii aflaţi, weekend-ul trecut, pe litoral, au avut prilejul să înveţe paşii de salsa de la cei mai experimentaţi instructori din întreaga lume. În plus, s-au organizat şi work-shop-uri, iar cursurile de dans au avut loc pe trei nivele de pregătire: începător, mediu şi avansat.

Atît dansatorii experimentaţi, cît şi cei aflaţi la începutul descifrării tainelor unuia dintre cele mai senzuale şi pasionale dansuri latino au fost foarte apropiaţi, pe parcursul celor trei zile şi trei nopţi, cît a durat evenimentul, toţi cei prezenţi fiind extrem de deschişi şi de sociabili, oferindu-se chiar să îi înveţe pe… necunoscători cîţiva paşi. Petrecerea de duminică a durat pînă în zorii zilei, cei mai înfocaţi participînd şi la after-party-ul care a avut loc pe terasa hotelului Lido din staţiunea Mamaia.

Cunoscutul DJ şi profesor de dans din Columbia, Wilmark, organizatorul evenimentului, s-a declarat încîntat de prima ediţie a acestui magnific eveniment: „Am ajuns la concluzia că un eveniment de acest gen se poate face şi în România, nu mă aşteptam să avem profit de această dată, dar s-a întîmplat să fie aşa. Acest lucru înseamnă că a fost destul de bine, participarea oamenilor din străinătate a fost un lucru foarte bun şi, de asemenea, faptul că şcolile din România şi-au adus contribuţia. Cu această ocazie, am sărbătorit 20 iulie, Ziua Internaţională a Columbiei şi ne-am bucurat foarte mult că am avut şansa să îi avem pe cei mai buni performeri de salsa din lume. Prin acest Congres, am vrut să promovăm România la nivel internaţional, pentru ca România să devină centru de cultură latină în Europa de Est”.