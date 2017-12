Constanţa, casa Institutului Cultural „Sebat Husein“

Tătarii constănţeni au, începând de ieri, un sediu în care vor putea desfăşura activităţi culturale. Reprezentanţi ai UDTTMR, parlamentari constănţeni şi candidaţi la alegerile din 9 decembrie au participat la tăierea panglicii inaugurale a Institutului Cultural „Sebat Husein”. Institutul „s-a născut“ ca urmare a iniţiativei deputatului UDTTMR, Aledin Amet, care a propus încă din 2009 înfiinţarea unui astfel de centru cultural. „Acum opt ani mi-am propus să promovez imaginea comunităţii tătare în România. Am reuşit să iniţiez o serie de legi, însă cea mai mare realizare este acest institut care reprezintă baza pentru promovarea ulterioară a acţiunilor noastre culturale“, a declarat deputatul UDTTMR. La inaugurare a participat şi candidatul Uniunii pentru mandatul de deputat ce va reveni tătarilor în Parlament, Varol Amet. El a explicat că institutul va funcţiona în sediul filialei Constanţa a UDTTMR, care îşi desfăşoară deja activitatea în sediul central al Uniunii. „În acest fel am dat utilitate unui sediu pe o latură extrem de importantă pentru comunitatea noastră - cultura. Etnicii tătari vor avea la dispoziţie o instituţie sub egida căreia vor putea să contribuie la dezvoltarea şi promovarea culturii şi tradiţiilor noastre“, a declarat Varol Amet. El a explicat şi de ce a fost ales numele lui Sebat Husein pentru institut. „Sebat Husein este un important compozitor de etnie tătară. Dincolo de activitatea bogată pe scenele lirice româneşti, elementul definitoriu care l-a impus în rândul etnicilor tătari a fost compunerea muzicii pentru imnul tătarilor de pretutindeni“, a mai spus Varol Amet.